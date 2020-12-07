Белорусская оппозиция открыта к контактам с Москвой, заявила Тихановская
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Москвой и готова обсуждать возможности сотрудничества.
Ранее старший политический советник лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский сообщил, что у штаба политика были неофициальные контакты с людьми, которые могут повлиять на решения в России, но не на самом высоком уровне, и они не принесли значимых результатов.
"Россия является и всегда была нашим ближайшим соседом, у нас нет другого выбора, кроме как сотрудничать. Единственное, что мы просим у России - это прекратить поддержку (президента Белоруссии Александра) Лукашенко... Со своей стороны мы готовы к диалогу с Москвой и мы очень четко говорим о наших внешнеполитических приоритетах - мы хотим обсуждать с Москвой возможности для сотрудничества при уважении нашего суверенитета и национальных интересов Белоруссии. Хочу подчеркнуть, что протесты в Белоруссии не относятся к геополитическому выбору, мы хотим хороших отношений и с Востоком, и с Западом, и хотим укреплять отношения с нашими соседями", - заявила Тихановская, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров