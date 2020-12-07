https://ria.ru/20201207/oppozitsiya-1588088765.html

Белорусская оппозиция открыта к контактам с Москвой, заявила Тихановская

Белорусская оппозиция открыта к контактам с Москвой, заявила Тихановская

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Москвой и готова... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:07

2020-12-07T19:07

2020-12-07T19:07

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Москвой и готова обсуждать возможности сотрудничества.Ранее старший политический советник лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский сообщил, что у штаба политика были неофициальные контакты с людьми, которые могут повлиять на решения в России, но не на самом высоком уровне, и они не принесли значимых результатов.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html

https://ria.ru/20201207/lukashenko-1587985892.html

россия

белоруссия

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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире