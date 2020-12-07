https://ria.ru/20201207/ogranicheniya-1587969150.html

Мурашко объяснил необходимость ограничений по коронавирусу

Мурашко объяснил необходимость ограничений по коронавирусу

Ограничительные меры из-за коронавируса будут нужны, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:26

2020-12-07T10:26

2020-12-07T10:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ограничительные меры из-за коронавируса будут нужны, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой",- сказал Мурашко на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество