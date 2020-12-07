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ДНР обвинила представителей Киева в СЦКК в искажении данных о нарушениях

ДНР обвинила представителей Киева в СЦКК в искажении данных о нарушениях

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня искажают информацию о нарушениях перемирия в Донбассе, заявил... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:48

2020-12-07T16:48

2020-12-07T16:48

наталья никонорова

сцкк

донецкая народная республика

владимир зеленский

в мире

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня искажают информацию о нарушениях перемирия в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал действующий сейчас режим прекращения огня в Донбассе самым длительным перемирием за все время вооруженного конфликта. При этом полпред ДНР в контактной группе по Украине, глава МИД республики Наталья Никонорова заявляла, что украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнения украинской стороной предыдущих договоренностей.

донецкая народная республика

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наталья никонорова, сцкк, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире