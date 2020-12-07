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Суд оправдал обвиняемого в обороте спецсредств из-за продажи видеоняни
Суд оправдал обвиняемого в обороте спецсредств из-за продажи видеоняни
Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил оправдательный приговор москвичу, который купил в интернете видеоняни для ребенка, а после попытки их продать... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:10
2020-12-07T20:00
зеленоград
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил оправдательный приговор москвичу, который купил в интернете видеоняни для ребенка, а после попытки их продать стал фигурантом дела об обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как следует из текстов решений по делу, житель Зеленограда Денис Кабрера приобрел на известной китайской торговой площадке две видеоняни, замаскированные под лампы. Одну он планировал поставить в квартире, другую – на даче. Покупка была сделана, чтобы приглядывать за двухлетним отпрыском. Но выяснилось, что видеоняня при включении издает громкие звуки, а её индикация ярко горит – это пугало ребенка и мешало ему спать. Тогда Кабрера решил выставить товар на продажу.С потенциальным покупателем они договорились о встрече на парковке одного из столичных торговых центров. В момент обмена товара на деньги в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ, которые объяснили Кабрере, что тот нарушает закон. Было возбуждено уголовное дело об обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, мужчину допросили и взяли с него подписку о невыезде.В ходе рассмотрения дела по существу Кабрера заявил, что виновным себя не считает, какого-либо преступного умысла в его действиях не было, а при покупке и продаже видеоняни он не предполагал, что нарушает закон. Прокурор, впрочем, посчитал, что москвича следует признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа.Останкинский суд Москвы встал на сторону Кабреры и вынес оправдательное решение. Среди прочего указывалось, что покупка была сделана, чтобы обеспечить безопасность ребенка, посягательство на конституционные права граждан не предполагалось. Прокуратура пыталась оспорить решение суда в апелляционной и кассационной инстанции, но безрезультатно."Третьего декабря 2020 года судебная коллегия, выслушав участников процесса, исследовав доводы кассационного представления, изучив материалы уголовного дела, пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебных решений", - рассказали агентству во Втором кассационном суде.Адвокат Наталия Трубачева рассказала РИА Новости, что на стадии следствия Кабрера под нажимом признал вину, но в суде, после того как она вступила в дело, изменил позицию."Он обратился ко мне, я порекомендовала отказаться от особого порядка, потому что он действительно не знал, что приобрел спецсредство, не планировал его использовать для совершения преступлений. После оправдания прокуратура пыталась добиться отмены этого решения, хотя всё было в их руках, они могли отказаться в суде от обвинения либо не утвердить обвинительное заключение", - добавила собеседница агентства.
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зеленоград, москва, происшествия

Суд оправдал обвиняемого в обороте спецсредств из-за продажи видеоняни

16:10 07.12.2020 (обновлено: 20:00 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил оправдательный приговор москвичу, который купил в интернете видеоняни для ребенка, а после попытки их продать стал фигурантом дела об обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как следует из текстов решений по делу, житель Зеленограда Денис Кабрера приобрел на известной китайской торговой площадке две видеоняни, замаскированные под лампы. Одну он планировал поставить в квартире, другую – на даче. Покупка была сделана, чтобы приглядывать за двухлетним отпрыском. Но выяснилось, что видеоняня при включении издает громкие звуки, а её индикация ярко горит – это пугало ребенка и мешало ему спать. Тогда Кабрера решил выставить товар на продажу.
С потенциальным покупателем они договорились о встрече на парковке одного из столичных торговых центров. В момент обмена товара на деньги в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ, которые объяснили Кабрере, что тот нарушает закон. Было возбуждено уголовное дело об обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, мужчину допросили и взяли с него подписку о невыезде.
В ходе рассмотрения дела по существу Кабрера заявил, что виновным себя не считает, какого-либо преступного умысла в его действиях не было, а при покупке и продаже видеоняни он не предполагал, что нарушает закон. Прокурор, впрочем, посчитал, что москвича следует признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа.
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Останкинский суд Москвы встал на сторону Кабреры и вынес оправдательное решение. Среди прочего указывалось, что покупка была сделана, чтобы обеспечить безопасность ребенка, посягательство на конституционные права граждан не предполагалось. Прокуратура пыталась оспорить решение суда в апелляционной и кассационной инстанции, но безрезультатно.
"Третьего декабря 2020 года судебная коллегия, выслушав участников процесса, исследовав доводы кассационного представления, изучив материалы уголовного дела, пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебных решений", - рассказали агентству во Втором кассационном суде.
Адвокат Наталия Трубачева рассказала РИА Новости, что на стадии следствия Кабрера под нажимом признал вину, но в суде, после того как она вступила в дело, изменил позицию.
"Он обратился ко мне, я порекомендовала отказаться от особого порядка, потому что он действительно не знал, что приобрел спецсредство, не планировал его использовать для совершения преступлений. После оправдания прокуратура пыталась добиться отмены этого решения, хотя всё было в их руках, они могли отказаться в суде от обвинения либо не утвердить обвинительное заключение", - добавила собеседница агентства.
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