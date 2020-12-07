https://ria.ru/20201207/novodevichiy-1588043539.html

В Новодевичьем монастыре создадут экскурсионный маршрут по стенам

В Новодевичьем монастыре создадут экскурсионный маршрут по стенам

Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о создании нового туристического маршрута по стенам в Новодевичьем... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:43

2020-12-07T15:43

2020-12-07T15:45

туризм

религия и мировоззрение

ольга любимова

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о создании нового туристического маршрута по стенам в Новодевичьем монастыре, отметив, что ранее его показывали мэру Москвы Сергею Собянину."Мы Сергею Семёновичу (Собянину) показывали новый туристический маршрут на объекте, которому 500 лет, – пройти по стенам. Каждый раз думаешь: почему в Иерусалиме это возможно, почему это возможно в самых разных городах, и такие примеры есть, а тут вроде монастырь, и, казалось бы, так невозможно было сделать, а теперь появляются новые возможности и новый экскурсионный маршрут", - сказала Любимова в ходе встречи с президентом в понедельник.Она отметила, что Новодевичий монастырь – очень важный объект. Министр уточнила, что соответствующая работа проводится с Русской православной церковью."Очень серьёзная работа вместе с церковью ведётся, и она нам очень дорога, потому что сосуществование музейного пространства вместе с церковью очень тонкое", - заявила Любимова.

https://ria.ru/20200804/1575339717.html

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туризм, ольга любимова, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь