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В Новодевичьем монастыре создадут экскурсионный маршрут по стенам
В Новодевичьем монастыре создадут экскурсионный маршрут по стенам
Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о создании нового туристического маршрута по стенам в Новодевичьем... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:43
2020-12-07T15:43
2020-12-07T15:45
туризм
религия и мировоззрение
ольга любимова
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о создании нового туристического маршрута по стенам в Новодевичьем монастыре, отметив, что ранее его показывали мэру Москвы Сергею Собянину."Мы Сергею Семёновичу (Собянину) показывали новый туристический маршрут на объекте, которому 500 лет, – пройти по стенам. Каждый раз думаешь: почему в Иерусалиме это возможно, почему это возможно в самых разных городах, и такие примеры есть, а тут вроде монастырь, и, казалось бы, так невозможно было сделать, а теперь появляются новые возможности и новый экскурсионный маршрут", - сказала Любимова в ходе встречи с президентом в понедельник.Она отметила, что Новодевичий монастырь – очень важный объект. Министр уточнила, что соответствующая работа проводится с Русской православной церковью."Очень серьёзная работа вместе с церковью ведётся, и она нам очень дорога, потому что сосуществование музейного пространства вместе с церковью очень тонкое", - заявила Любимова.
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туризм, ольга любимова, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о создании нового туристического маршрута по стенам в Новодевичьем монастыре, отметив, что ранее его показывали мэру Москвы Сергею Собянину.
"Мы Сергею Семёновичу (Собянину) показывали новый туристический маршрут на объекте, которому 500 лет, – пройти по стенам. Каждый раз думаешь: почему в Иерусалиме это возможно, почему это возможно в самых разных городах, и такие примеры есть, а тут вроде монастырь, и, казалось бы, так невозможно было сделать, а теперь появляются новые возможности и новый экскурсионный маршрут", - сказала Любимова в ходе встречи с президентом в понедельник.
Она отметила, что Новодевичий монастырь – очень важный объект. Министр уточнила, что соответствующая работа проводится с Русской православной церковью.
"Очень серьёзная работа вместе с церковью ведётся, и она нам очень дорога, потому что сосуществование музейного пространства вместе с церковью очень тонкое", - заявила Любимова.