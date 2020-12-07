Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/neft-1587953869.html
Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
Иран готовится к увеличению добычи нефти, что является признаком надежд Ирана на то, что США ослабят некоторые санкции против страны во время президентства Джо... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:31
2020-12-07T08:31
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
евросоюз
джо байден
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/132420/03/1324200390_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_b42ea5226ed8138d2152fe72ac491c17.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Иран готовится к увеличению добычи нефти, что является признаком надежд Ирана на то, что США ослабят некоторые санкции против страны во время президентства Джо Байдена, пишет агентство Блумберг со ссылкой на официальный сайт президента Ирана Хасана Рухани.Как пишет агентство, в заявлении говорится, что Тегеран примет меры "по подготовке ресурсов и оборудования в нефтяной промышленности для добычи и экспорта нефти в соответствии с текущими мощностями в течение следующих трех месяцев".По словам Рухани, после сделки по Ирану 2015 года с США и Европой страна смогла нарастить продажи нефти за рубеж до 2 миллионов баррелей в день. "Мы готовы быстро увеличить добычу нефти", - сказал он.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.
https://ria.ru/20201206/sderzhivanie-1587905152.html
https://ria.ru/20201203/fakhrizade-1587573702.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/132420/03/1324200390_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_bc666596e67da07deb48d2aded59ec34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, джо байден, иран, в мире

Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена

08:31 07.12.2020
 
© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
Иранский нефтяник - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Иран готовится к увеличению добычи нефти, что является признаком надежд Ирана на то, что США ослабят некоторые санкции против страны во время президентства Джо Байдена, пишет агентство Блумберг со ссылкой на официальный сайт президента Ирана Хасана Рухани.
Как пишет агентство, в заявлении говорится, что Тегеран примет меры "по подготовке ресурсов и оборудования в нефтяной промышленности для добычи и экспорта нефти в соответствии с текущими мощностями в течение следующих трех месяцев".
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
Вчера, 16:06
США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
По словам Рухани, после сделки по Ирану 2015 года с США и Европой страна смогла нарастить продажи нефти за рубеж до 2 миллионов баррелей в день. "Мы готовы быстро увеличить добычу нефти", - сказал он.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 20:06
Президент Ирана заявил о намерении отомстить за убийство физика
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзДжо БайденИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В ЕАО предупредили о возможной вспышке COVID-19 в санатории "Кульдур"
08:49Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
08:44Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"
08:34Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11
08:31Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
08:27Врачи в Красноярске вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку
08:17В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы
08:11Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе
08:07В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни
08:03Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести
08:00Российские ученые усовершенствовали метод мониторинга морской воды
07:59Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
07:31Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
07:27На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит
07:18Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра
07:16Пассажиры "Аэрофлота" несколько часов не могут вылететь из Нью-Йорка
07:10Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона
07:05Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность
06:50Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом
06:40Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы
Лента новостейМолния