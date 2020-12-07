https://ria.ru/20201207/musulmane-1587981698.html

Дизайнеры рассказали о тенденциях исламской моды в год борьбы с COVID-19

Дизайнеры рассказали о тенденциях исламской моды в год борьбы с COVID-19

Текущий год из-за пандемии коронавируса сильно изменил привычки людей и даже их внешний вид. То, что западный мир отвергал во внешнем виде мусульманских женщин, РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:26

2020-12-07T11:26

2020-12-07T11:26

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

мода

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Текущий год из-за пандемии коронавируса сильно изменил привычки людей и даже их внешний вид. То, что западный мир отвергал во внешнем виде мусульманских женщин, - закрытые лица, руки в перчатках, просторные платья поверх традиционной одежды, вдруг для многих тоже превратилось в необходимый атрибут, а наряды мусульманских женщин стали не только защитой от чужих глаз, но и от инфекции.Повышенное внимание к женской мусульманской моде побудило организаторов крупнейшей на Аравийском полуострове выставки традиционной мусульманской одежды Heya ("Хийя"), которая ежегодно проходит в Катаре на протяжении последних 17 лет, не отказываться от ее проведения и в этом году, когда большинство мероприятий были отменены из-за боязни распространения коронавируса.Как рассказала РИА Новости организатор фэшн-выставки шейха Хейя, в ней приняли участие 150 брендов женской одежды от модельеров из Катара и два дизайнерских дома из Кувейта, что в два раза меньше обычного числа участников смотра, но и в таком урезанном виде выставка привлекла внимание многих модниц.Арабскую моду нельзя представить без традиционных мусульманских платьев - абай, наброшенных на другую одежду и скрывающих тело женщины, и выставка "Хийя" - самое лучшее место, чтобы понять, какие абайи модны в этом сезоне.Несмотря на то, что времена скромных одинаково черных абай в арабском мире прошли, в этом году буйства цветов и невероятных блесток на абайях было меньше, в моду вошли спокойные цвета и лаконичный дизайн."Мы уже давно отказались от полностью черных скромных абай и играем с их расцветкой, тканями, из которых они сделаны, моделями, вышивками и украшениями на абайях. Вот в этом сезоне модны абайи в виде пальто из вельвета, с рукавами или вставками на груди, расшитыми вручную крестиком нитками по примеру традиционных мотивов вышивки у бедуинов или палестинцев", - рассказала РИА Новости известный катарский дизайнер Ваад Мухаммед, продемонстрировав на себе абайю темно-синего цвета с вышивкой желтыми нитками по палестинским мотивам.Некоторые из ее абай только носят такие название, а внешне совсем не отличаются от пальто или легких дубленок. "Молодые женщины на Ближнем Востоке не хотят отказываться от своих традиций и по-прежнему предпочитают носить абайи, но при этом они стали выбирать абайи, отличные по виду от традиционного представления, которые можно носить в любой стране, и никто не будет думать, что это непременно для мусульманок", - добавила Мухаммед.В ее коллекции мусульманские платья из шелка, кашемира, шерсти и замши, которая модна в этом сезоне, в темных оттенках зеленого, синего, бордового, коричневого. Цены, как и обычно, на новые коллекции модных дизайнеров высоки: одна абайя стоит от 400 долларов и выше, а таких платьев в гардеробе мусульманской модницы на все случаи жизни должно быть не менее десяти."Лошадиный" цвет и яркие маскиВ отличие от прошлых лет катарские дизайнеры выставили на продажу больше абай темных цветов, подходящих под новую тенденцию этого сезона, - масок на лицо, завоевавшую фэшн-индустрию в год борьбы с COVID. Для закрывающих лица верующих мусульманок привнесенные коронавирусом изменения во внешнем виде оказались особенно актуальны, теперь можно не только соблюдать традиции, но и быть модными."Вот эти маски по 30 долларов за одну штуку, а вот эти дешевле: три по 30 долларов", - показала РИА Новости расшитые черным бисером плотные черные маски владелица магазина мусульманской моды. Для демонстрации своей продукции она сама надела маску подороже, которая эффектно подчеркнула ее подведенные арабским кохлем - сурьмой глаза. Украсил маски логотип ее бренда с белой скачущей лошадью.Лошади стали источником вдохновения и для другого катарского дизайнера Хадиджи Сулейман. Ее новый бренд женской одежды носит испанское название - "Caballos" ("Лошади")."Этот год выдался для многих непростым, и образ лошади - элегантной трудяги, которая идет вперед, несмотря ни на какие трудности, как и "лошадиные" цвета одежды - неброские, но благородные, для него очень подходят, на мой взгляд", - поделилась она с РИА Новости. По ее словам, в подготовленной для выставки новой коллекции мусульманские платья такой фактуры и расцветки, которые как раз под стать лошадям, - мягкие летящие приятные на ощупь ткани черно-серого, бежевого, коричневого цветов."Это год возврата к простоте и скромности в мусульманской моде, но не в ущерб элегантности", - убеждена дизайнер.

https://ria.ru/20201107/moda-1583325294.html

https://rsport.ria.ru/20201202/futbol-1587323900.html

https://ria.ru/20160308/1386708366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, мода