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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201207/musulmane-1587981698.html
Дизайнеры рассказали о тенденциях исламской моды в год борьбы с COVID-19
Дизайнеры рассказали о тенденциях исламской моды в год борьбы с COVID-19
Текущий год из-за пандемии коронавируса сильно изменил привычки людей и даже их внешний вид. То, что западный мир отвергал во внешнем виде мусульманских женщин, РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:26
2020-12-07T11:26
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
мода
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Текущий год из-за пандемии коронавируса сильно изменил привычки людей и даже их внешний вид. То, что западный мир отвергал во внешнем виде мусульманских женщин, - закрытые лица, руки в перчатках, просторные платья поверх традиционной одежды, вдруг для многих тоже превратилось в необходимый атрибут, а наряды мусульманских женщин стали не только защитой от чужих глаз, но и от инфекции.Повышенное внимание к женской мусульманской моде побудило организаторов крупнейшей на Аравийском полуострове выставки традиционной мусульманской одежды Heya ("Хийя"), которая ежегодно проходит в Катаре на протяжении последних 17 лет, не отказываться от ее проведения и в этом году, когда большинство мероприятий были отменены из-за боязни распространения коронавируса.Как рассказала РИА Новости организатор фэшн-выставки шейха Хейя, в ней приняли участие 150 брендов женской одежды от модельеров из Катара и два дизайнерских дома из Кувейта, что в два раза меньше обычного числа участников смотра, но и в таком урезанном виде выставка привлекла внимание многих модниц.Арабскую моду нельзя представить без традиционных мусульманских платьев - абай, наброшенных на другую одежду и скрывающих тело женщины, и выставка "Хийя" - самое лучшее место, чтобы понять, какие абайи модны в этом сезоне.Несмотря на то, что времена скромных одинаково черных абай в арабском мире прошли, в этом году буйства цветов и невероятных блесток на абайях было меньше, в моду вошли спокойные цвета и лаконичный дизайн."Мы уже давно отказались от полностью черных скромных абай и играем с их расцветкой, тканями, из которых они сделаны, моделями, вышивками и украшениями на абайях. Вот в этом сезоне модны абайи в виде пальто из вельвета, с рукавами или вставками на груди, расшитыми вручную крестиком нитками по примеру традиционных мотивов вышивки у бедуинов или палестинцев", - рассказала РИА Новости известный катарский дизайнер Ваад Мухаммед, продемонстрировав на себе абайю темно-синего цвета с вышивкой желтыми нитками по палестинским мотивам.Некоторые из ее абай только носят такие название, а внешне совсем не отличаются от пальто или легких дубленок. "Молодые женщины на Ближнем Востоке не хотят отказываться от своих традиций и по-прежнему предпочитают носить абайи, но при этом они стали выбирать абайи, отличные по виду от традиционного представления, которые можно носить в любой стране, и никто не будет думать, что это непременно для мусульманок", - добавила Мухаммед.В ее коллекции мусульманские платья из шелка, кашемира, шерсти и замши, которая модна в этом сезоне, в темных оттенках зеленого, синего, бордового, коричневого. Цены, как и обычно, на новые коллекции модных дизайнеров высоки: одна абайя стоит от 400 долларов и выше, а таких платьев в гардеробе мусульманской модницы на все случаи жизни должно быть не менее десяти."Лошадиный" цвет и яркие маскиВ отличие от прошлых лет катарские дизайнеры выставили на продажу больше абай темных цветов, подходящих под новую тенденцию этого сезона, - масок на лицо, завоевавшую фэшн-индустрию в год борьбы с COVID. Для закрывающих лица верующих мусульманок привнесенные коронавирусом изменения во внешнем виде оказались особенно актуальны, теперь можно не только соблюдать традиции, но и быть модными."Вот эти маски по 30 долларов за одну штуку, а вот эти дешевле: три по 30 долларов", - показала РИА Новости расшитые черным бисером плотные черные маски владелица магазина мусульманской моды. Для демонстрации своей продукции она сама надела маску подороже, которая эффектно подчеркнула ее подведенные арабским кохлем - сурьмой глаза. Украсил маски логотип ее бренда с белой скачущей лошадью.Лошади стали источником вдохновения и для другого катарского дизайнера Хадиджи Сулейман. Ее новый бренд женской одежды носит испанское название - "Caballos" ("Лошади")."Этот год выдался для многих непростым, и образ лошади - элегантной трудяги, которая идет вперед, несмотря ни на какие трудности, как и "лошадиные" цвета одежды - неброские, но благородные, для него очень подходят, на мой взгляд", - поделилась она с РИА Новости. По ее словам, в подготовленной для выставки новой коллекции мусульманские платья такой фактуры и расцветки, которые как раз под стать лошадям, - мягкие летящие приятные на ощупь ткани черно-серого, бежевого, коричневого цветов."Это год возврата к простоте и скромности в мусульманской моде, но не в ущерб элегантности", - убеждена дизайнер.
https://ria.ru/20201107/moda-1583325294.html
https://rsport.ria.ru/20201202/futbol-1587323900.html
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новости - религия и мировоззрение, мода

Дизайнеры рассказали о тенденциях исламской моды в год борьбы с COVID-19

11:26 07.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПоказ коллекции модной одежды в Грозном
Показ коллекции модной одежды в Грозном - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Текущий год из-за пандемии коронавируса сильно изменил привычки людей и даже их внешний вид. То, что западный мир отвергал во внешнем виде мусульманских женщин, - закрытые лица, руки в перчатках, просторные платья поверх традиционной одежды, вдруг для многих тоже превратилось в необходимый атрибут, а наряды мусульманских женщин стали не только защитой от чужих глаз, но и от инфекции.
Повышенное внимание к женской мусульманской моде побудило организаторов крупнейшей на Аравийском полуострове выставки традиционной мусульманской одежды Heya ("Хийя"), которая ежегодно проходит в Катаре на протяжении последних 17 лет, не отказываться от ее проведения и в этом году, когда большинство мероприятий были отменены из-за боязни распространения коронавируса.
Как рассказала РИА Новости организатор фэшн-выставки шейха Хейя, в ней приняли участие 150 брендов женской одежды от модельеров из Катара и два дизайнерских дома из Кувейта, что в два раза меньше обычного числа участников смотра, но и в таком урезанном виде выставка привлекла внимание многих модниц.
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7 ноября, 08:00Культура
Бахрома, перчатки, трубы: что будет в моде этой зимой
Арабскую моду нельзя представить без традиционных мусульманских платьев - абай, наброшенных на другую одежду и скрывающих тело женщины, и выставка "Хийя" - самое лучшее место, чтобы понять, какие абайи модны в этом сезоне.
Несмотря на то, что времена скромных одинаково черных абай в арабском мире прошли, в этом году буйства цветов и невероятных блесток на абайях было меньше, в моду вошли спокойные цвета и лаконичный дизайн.
"Мы уже давно отказались от полностью черных скромных абай и играем с их расцветкой, тканями, из которых они сделаны, моделями, вышивками и украшениями на абайях. Вот в этом сезоне модны абайи в виде пальто из вельвета, с рукавами или вставками на груди, расшитыми вручную крестиком нитками по примеру традиционных мотивов вышивки у бедуинов или палестинцев", - рассказала РИА Новости известный катарский дизайнер Ваад Мухаммед, продемонстрировав на себе абайю темно-синего цвета с вышивкой желтыми нитками по палестинским мотивам.
Некоторые из ее абай только носят такие название, а внешне совсем не отличаются от пальто или легких дубленок. "Молодые женщины на Ближнем Востоке не хотят отказываться от своих традиций и по-прежнему предпочитают носить абайи, но при этом они стали выбирать абайи, отличные по виду от традиционного представления, которые можно носить в любой стране, и никто не будет думать, что это непременно для мусульманок", - добавила Мухаммед.
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2 декабря, 13:08
Катар откроет четвертый стадион к ЧМ-2022 в Национальный день
В ее коллекции мусульманские платья из шелка, кашемира, шерсти и замши, которая модна в этом сезоне, в темных оттенках зеленого, синего, бордового, коричневого. Цены, как и обычно, на новые коллекции модных дизайнеров высоки: одна абайя стоит от 400 долларов и выше, а таких платьев в гардеробе мусульманской модницы на все случаи жизни должно быть не менее десяти.

"Лошадиный" цвет и яркие маски

В отличие от прошлых лет катарские дизайнеры выставили на продажу больше абай темных цветов, подходящих под новую тенденцию этого сезона, - масок на лицо, завоевавшую фэшн-индустрию в год борьбы с COVID. Для закрывающих лица верующих мусульманок привнесенные коронавирусом изменения во внешнем виде оказались особенно актуальны, теперь можно не только соблюдать традиции, но и быть модными.
"Вот эти маски по 30 долларов за одну штуку, а вот эти дешевле: три по 30 долларов", - показала РИА Новости расшитые черным бисером плотные черные маски владелица магазина мусульманской моды. Для демонстрации своей продукции она сама надела маску подороже, которая эффектно подчеркнула ее подведенные арабским кохлем - сурьмой глаза. Украсил маски логотип ее бренда с белой скачущей лошадью.
Мусульманское платье - абайя - РИА Новости, 1920, 08.03.2016
8 марта 2016, 06:42
Революция в моде мусульман: от черных одеяний до элегантных платьевДизайнеры мусульманской одежды заявили, что предпочтения женщин в ношении черных платьев до пят в традиционном варианте изменились. Отныне мусульманки хотят, чтобы абайя не только прятала фигуру от любопытных глаз, но и выражала индивидуальность.
Лошади стали источником вдохновения и для другого катарского дизайнера Хадиджи Сулейман. Ее новый бренд женской одежды носит испанское название - "Caballos" ("Лошади")."Этот год выдался для многих непростым, и образ лошади - элегантной трудяги, которая идет вперед, несмотря ни на какие трудности, как и "лошадиные" цвета одежды - неброские, но благородные, для него очень подходят, на мой взгляд", - поделилась она с РИА Новости. По ее словам, в подготовленной для выставки новой коллекции мусульманские платья такой фактуры и расцветки, которые как раз под стать лошадям, - мягкие летящие приятные на ощупь ткани черно-серого, бежевого, коричневого цветов.
"Это год возврата к простоте и скромности в мусульманской моде, но не в ущерб элегантности", - убеждена дизайнер.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениемода
 
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