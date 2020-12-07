Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме

Муром — один из древнейших городов России, впервые упоминается в 862 году в летописи "Повесть временных лет".

"Он не входит в Золотое кольцо: когда создавали этот маршрут, Муром был закрытым (до 1990-х годов) из-за оборонных предприятий", — рассказывает гид Анна Ефимова.

Сюда приезжает много школьников — посмотреть на места, описанные в учебниках истории. Летом — еще и путешествующие на теплоходах. Круизный суда, идущие по Волге, швартуются у городской пристани на Оке.

Но больше всего Муром притягивает паломников — здесь много монастырей, в которых хранятся святые реликвии.