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https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме
Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме
Триста километров, четыре часа на поезде, и туристы переносятся из суетной, шумной Москвы в уютный Муром с умиротворяющей атмосферой, красивыми храмами,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:00
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еда - туризм
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маршруты - туризм
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Триста километров, четыре часа на поезде, и туристы переносятся из суетной, шумной Москвы в уютный Муром с умиротворяющей атмосферой, красивыми храмами, купеческими домами и вкусными калачами. Там, в древних обителях, хранятся мощи преподобного Ильи Муромца, святых Петра и Февронии. Как провести выходные в городе на Оке — в фотоленте РИА Новости.
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еда - туризм, фото, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , туризм, илья муромец, маршруты - туризм, муром

Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме

08:00 07.12.2020 (обновлено: 08:04 07.12.2020)
 
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Триста километров, четыре часа на поезде, и туристы переносятся из суетной, шумной Москвы в уютный Муром с умиротворяющей атмосферой, красивыми храмами, купеческими домами и вкусными калачами. Там, в древних обителях, хранятся мощи преподобного Ильи Муромца, святых Петра и Февронии. Как провести выходные в городе на Оке — в фотоленте РИА Новости.
CC BY-SA 3.0 / Sergey Lemtal / Церковь святителя Николая (церковь Николо-Набережная)

Муром — один из древнейших городов России, впервые упоминается в 862 году в летописи "Повесть временных лет".

"Он не входит в Золотое кольцо: когда создавали этот маршрут, Муром был закрытым (до 1990-х годов) из-за оборонных предприятий", — рассказывает гид Анна Ефимова.

Сюда приезжает много школьников — посмотреть на места, описанные в учебниках истории. Летом — еще и путешествующие на теплоходах. Круизный суда, идущие по Волге, швартуются у городской пристани на Оке.

Но больше всего Муром притягивает паломников — здесь много монастырей, в которых хранятся святые реликвии.

Николо-Набережная церковь в Муроме
1 из 13

Муром — один из древнейших городов России, впервые упоминается в 862 году в летописи "Повесть временных лет".

"Он не входит в Золотое кольцо: когда создавали этот маршрут, Муром был закрытым (до 1990-х годов) из-за оборонных предприятий", — рассказывает гид Анна Ефимова.

Сюда приезжает много школьников — посмотреть на места, описанные в учебниках истории. Летом — еще и путешествующие на теплоходах. Круизный суда, идущие по Волге, швартуются у городской пристани на Оке.

Но больше всего Муром притягивает паломников — здесь много монастырей, в которых хранятся святые реликвии.

CC BY-SA 3.0 / Sergey Lemtal / Церковь святителя Николая (церковь Николо-Набережная)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Сейчас в городе действуют "ковидные" ограничения: нужно носить маски в общественных местах, в том числе в музеях и храмах, соблюдать социальную дистанцию.

Кафе и магазины работают, экскурсии на открытом воздухе проводят, уточняет гид Татьяна Лякина. Но в помещениях численность группы ограничена пятью гостями.

Мост через Оку в Муроме
2 из 13

Сейчас в городе действуют "ковидные" ограничения: нужно носить маски в общественных местах, в том числе в музеях и храмах, соблюдать социальную дистанцию.

Кафе и магазины работают, экскурсии на открытом воздухе проводят, уточняет гид Татьяна Лякина. Но в помещениях численность группы ограничена пятью гостями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Jim_Filim

"Спасо-Преображенский монастырь, которому более 900 лет, — самый древний на Руси", — говорит Анна Ефимова. Спасский собор —единственный, оставшийся таким, как его построили в XVI веке при Иване Грозном.

Обитель перенесла набеги монголо-татар, разорение в Смутное время и забвение в советский период, когда на ее территории разместили воинскую часть.

Спасо-Преображенский монастырь в Муроме
3 из 13

"Спасо-Преображенский монастырь, которому более 900 лет, — самый древний на Руси", — говорит Анна Ефимова. Спасский собор —единственный, оставшийся таким, как его построили в XVI веке при Иване Грозном.

Обитель перенесла набеги монголо-татар, разорение в Смутное время и забвение в советский период, когда на ее территории разместили воинскую часть.

© Depositphotos / Jim_Filim
© Фото предоставлено Муромской епархией Русской православной церкви

В отдельном помещении, в саркофаге покоятся мощи Ильи Муромца, которого многие знают как былинного богатыря. Считается, что они способны исцелять страдающих параличами и болезнями позвоночника.

Останки обнаружили в конце XX века в Киево-Печерской лавре, где инок скончался и был канонизирован.

В былине Илью излечили от паралича святой водой странники. Они же сказали, что он станет великим богатырем и "смерть ему в бою не писана". В благодарность Илья выкорчевал дубы и заложил на высоком берегу Оки небольшую деревянную церковь в честь Святой Троицы. По преданию, после многолетней военной службы богатырь удалился в Киево-Печерскую лавру и вел там жизнь затворника.

Гробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме
4 из 13

В отдельном помещении, в саркофаге покоятся мощи Ильи Муромца, которого многие знают как былинного богатыря. Считается, что они способны исцелять страдающих параличами и болезнями позвоночника.

Останки обнаружили в конце XX века в Киево-Печерской лавре, где инок скончался и был канонизирован.

В былине Илью излечили от паралича святой водой странники. Они же сказали, что он станет великим богатырем и "смерть ему в бою не писана". В благодарность Илья выкорчевал дубы и заложил на высоком берегу Оки небольшую деревянную церковь в честь Святой Троицы. По преданию, после многолетней военной службы богатырь удалился в Киево-Печерскую лавру и вел там жизнь затворника.

© Фото предоставлено Муромской епархией Русской православной церкви
© РИА Новости / Михаил Фомичев

На берегу Оки, в городском парке, — памятник Илье Муромцу. Это традиционное место для селфи.

Еще там есть смотровая площадка с прекрасным видом на реку, набережную и противоположный берег — Нижегородскую область, добавляет Татьяна Лякина.

Памятник Илье Муромцу в городском парке на берегу Оки в городе Муроме
5 из 13

На берегу Оки, в городском парке, — памятник Илье Муромцу. Это традиционное место для селфи.

Еще там есть смотровая площадка с прекрасным видом на реку, набережную и противоположный берег — Нижегородскую область, добавляет Татьяна Лякина.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
© РИА Новости / Михаил Фомичев

Из Мурома за 15 минут можно доехать до села Карачарово — родину былинного богатыря. Там, на месте его не сохранившейся избы, стоит жилой дом с мемориальной доской. Неподалеку — часовня и купальня, а под горой — источник имени святого. По преданию он появился от первого удара копыта коня Ильи Муромца, рассказывает Анна Ефимова.

Крест, установленный на месте дома в селе Карачарове, где предположительно жил легендарный богатырь Илья Муромец
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Из Мурома за 15 минут можно доехать до села Карачарово — родину былинного богатыря. Там, на месте его не сохранившейся избы, стоит жилой дом с мемориальной доской. Неподалеку — часовня и купальня, а под горой — источник имени святого. По преданию он появился от первого удара копыта коня Ильи Муромца, рассказывает Анна Ефимова.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Почти все пешеходные экскурсии начинаются либо от Водонапорной башни, построенной полтора века назад, либо от площади перед Свято-Троицким монастырем, возведенным в XVII веке. Его главное украшение — кованые золоченые кресты — шедевры кузнечной работы муромских умельцев.

Самая известная святыня обители — мощи благоверных князя Петра и княгини Февронии, перевезенные сюда в 1990-е годы из местного музея.

Свято-Троицкий женский монастырь в городе Муроме
7 из 13

Почти все пешеходные экскурсии начинаются либо от Водонапорной башни, построенной полтора века назад, либо от площади перед Свято-Троицким монастырем, возведенным в XVII веке. Его главное украшение — кованые золоченые кресты — шедевры кузнечной работы муромских умельцев.

Самая известная святыня обители — мощи благоверных князя Петра и княгини Февронии, перевезенные сюда в 1990-е годы из местного музея.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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CC BY-SA 3.0 / Надежда Пивоварова / Церковь Воскресения Христова

Там, где согласно легенде был загородный дворец Петра и Февронии, на Фруктовой горе, в XIII веке построили Свято-Воскресенский монастырь. В обители хранятся частицы Гроба Господня, Пояса Пресвятой Богородицы и мощи Николая Чудотворца.

Воскресенский монастырь в Муроме
8 из 13

Там, где согласно легенде был загородный дворец Петра и Февронии, на Фруктовой горе, в XIII веке построили Свято-Воскресенский монастырь. В обители хранятся частицы Гроба Господня, Пояса Пресвятой Богородицы и мощи Николая Чудотворца.

CC BY-SA 3.0 / Надежда Пивоварова / Церковь Воскресения Христова
© Depositphotos / koromelena.yandex.ru

Муромский краеведческий музей называют Малым Эрмитажем — так много в нем ценных экспонатов. Там хранится церковная утварь и иконы из закрытых при советской власти трех десятков местных храмов. Кроме того, коллекцию пополняют находки с археологических раскопок, проводимых в регионе.

Художественная галерея располагается в здании бывшей Земской управы. Там представлены произведения западно-европейского и русского искусства, собранные семьей графов Уваровых. Особенно ценны картины итальянских художников. Среди них — "Мадонна" мастера XVIII века Джованни Баттиста Тьеполо, полотно живописца эпохи Возрождения Доссо-Досси "Святой Иероним".

Муромская художественная галерея
9 из 13

Муромский краеведческий музей называют Малым Эрмитажем — так много в нем ценных экспонатов. Там хранится церковная утварь и иконы из закрытых при советской власти трех десятков местных храмов. Кроме того, коллекцию пополняют находки с археологических раскопок, проводимых в регионе.

Художественная галерея располагается в здании бывшей Земской управы. Там представлены произведения западно-европейского и русского искусства, собранные семьей графов Уваровых. Особенно ценны картины итальянских художников. Среди них — "Мадонна" мастера XVIII века Джованни Баттиста Тьеполо, полотно живописца эпохи Возрождения Доссо-Досси "Святой Иероним".

© Depositphotos / koromelena.yandex.ru
CC BY-SA 4.0 / Тулип / Дом Голубева: улица Московская, 13, Муром, Владимирская область / Cropped image

Улица Московская — самая протяженная в Муроме. Сохранились двухэтажные купеческие дома, есть выставочный центр, магазины.

Дом Голубева на Московской улице в Муроме
10 из 13

Улица Московская — самая протяженная в Муроме. Сохранились двухэтажные купеческие дома, есть выставочный центр, магазины.

CC BY-SA 4.0 / Тулип / Дом Голубева: улица Московская, 13, Муром, Владимирская область / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Коварж О.В. / Дом Зайцевых: улица Московская, 3, Муром, Владимирская область / Cropped image

А еще на Московской много развлечений: ночной клуб, кафе с верандами, боулинг-центр. Гиды рекомендуют попробовать местную шаурму, она очень вкусная.

Еще стоит посетить рестораны на набережной. Прекрасный вид на Оку — бонус!

Дом Зайцевых на Московской улице в Муроме
11 из 13

А еще на Московской много развлечений: ночной клуб, кафе с верандами, боулинг-центр. Гиды рекомендуют попробовать местную шаурму, она очень вкусная.

Еще стоит посетить рестораны на набережной. Прекрасный вид на Оку — бонус!

CC BY-SA 4.0 / Коварж О.В. / Дом Зайцевых: улица Московская, 3, Муром, Владимирская область / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Soniaromanoff / Муром ул.Ленина Памятник муромскому калачу / Cropped image

"Всем туристам советую купить агнцев (хлеб в виде барашка, по вкусу напоминает пасхальный кулич), а также калачи, которые готовят в Спасо-Преображенском монастыре", — говорит Татьяна Лякина.

Тесто для такого калача традиционно долго мяли — "терли". Оно получалось пористым, выпечка — пышной, корочка — мягкой. Кстати, отсюда пошло выражение — "тертый калач". Это символ Мурома, он изображен на гербе города, и ему тут установлен памятник.

Памятник калачу в Муроме
12 из 13

"Всем туристам советую купить агнцев (хлеб в виде барашка, по вкусу напоминает пасхальный кулич), а также калачи, которые готовят в Спасо-Преображенском монастыре", — говорит Татьяна Лякина.

Тесто для такого калача традиционно долго мяли — "терли". Оно получалось пористым, выпечка — пышной, корочка — мягкой. Кстати, отсюда пошло выражение — "тертый калач". Это символ Мурома, он изображен на гербе города, и ему тут установлен памятник.

CC BY-SA 4.0 / Soniaromanoff / Муром ул.Ленина Памятник муромскому калачу / Cropped image
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Гости также покупают иконы Петра и Февронии, Ильи Муромца и других святых, церковную утварь, поделки из дерева и глины. А еще — вкусные монастырские соленья.

Прихожанка в храме, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
13 из 13

Гости также покупают иконы Петра и Февронии, Ильи Муромца и других святых, церковную утварь, поделки из дерева и глины. А еще — вкусные монастырские соленья.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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