Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме
Муром — один из древнейших городов России, впервые упоминается в 862 году в летописи "Повесть временных лет".
"Он не входит в Золотое кольцо: когда создавали этот маршрут, Муром был закрытым (до 1990-х годов) из-за оборонных предприятий", — рассказывает гид Анна Ефимова.
Сюда приезжает много школьников — посмотреть на места, описанные в учебниках истории. Летом — еще и путешествующие на теплоходах. Круизный суда, идущие по Волге, швартуются у городской пристани на Оке.
Но больше всего Муром притягивает паломников — здесь много монастырей, в которых хранятся святые реликвии.
Муром — один из древнейших городов России, впервые упоминается в 862 году в летописи "Повесть временных лет".
"Он не входит в Золотое кольцо: когда создавали этот маршрут, Муром был закрытым (до 1990-х годов) из-за оборонных предприятий", — рассказывает гид Анна Ефимова.
Сюда приезжает много школьников — посмотреть на места, описанные в учебниках истории. Летом — еще и путешествующие на теплоходах. Круизный суда, идущие по Волге, швартуются у городской пристани на Оке.
Но больше всего Муром притягивает паломников — здесь много монастырей, в которых хранятся святые реликвии.
Сейчас в городе действуют "ковидные" ограничения: нужно носить маски в общественных местах, в том числе в музеях и храмах, соблюдать социальную дистанцию.
Кафе и магазины работают, экскурсии на открытом воздухе проводят, уточняет гид Татьяна Лякина. Но в помещениях численность группы ограничена пятью гостями.
Сейчас в городе действуют "ковидные" ограничения: нужно носить маски в общественных местах, в том числе в музеях и храмах, соблюдать социальную дистанцию.
Кафе и магазины работают, экскурсии на открытом воздухе проводят, уточняет гид Татьяна Лякина. Но в помещениях численность группы ограничена пятью гостями.
"Спасо-Преображенский монастырь, которому более 900 лет, — самый древний на Руси", — говорит Анна Ефимова. Спасский собор —единственный, оставшийся таким, как его построили в XVI веке при Иване Грозном.
Обитель перенесла набеги монголо-татар, разорение в Смутное время и забвение в советский период, когда на ее территории разместили воинскую часть.
"Спасо-Преображенский монастырь, которому более 900 лет, — самый древний на Руси", — говорит Анна Ефимова. Спасский собор —единственный, оставшийся таким, как его построили в XVI веке при Иване Грозном.
Обитель перенесла набеги монголо-татар, разорение в Смутное время и забвение в советский период, когда на ее территории разместили воинскую часть.
В отдельном помещении, в саркофаге покоятся мощи Ильи Муромца, которого многие знают как былинного богатыря. Считается, что они способны исцелять страдающих параличами и болезнями позвоночника.
Останки обнаружили в конце XX века в Киево-Печерской лавре, где инок скончался и был канонизирован.
В былине Илью излечили от паралича святой водой странники. Они же сказали, что он станет великим богатырем и "смерть ему в бою не писана". В благодарность Илья выкорчевал дубы и заложил на высоком берегу Оки небольшую деревянную церковь в честь Святой Троицы. По преданию, после многолетней военной службы богатырь удалился в Киево-Печерскую лавру и вел там жизнь затворника.
В отдельном помещении, в саркофаге покоятся мощи Ильи Муромца, которого многие знают как былинного богатыря. Считается, что они способны исцелять страдающих параличами и болезнями позвоночника.
Останки обнаружили в конце XX века в Киево-Печерской лавре, где инок скончался и был канонизирован.
В былине Илью излечили от паралича святой водой странники. Они же сказали, что он станет великим богатырем и "смерть ему в бою не писана". В благодарность Илья выкорчевал дубы и заложил на высоком берегу Оки небольшую деревянную церковь в честь Святой Троицы. По преданию, после многолетней военной службы богатырь удалился в Киево-Печерскую лавру и вел там жизнь затворника.
На берегу Оки, в городском парке, — памятник Илье Муромцу. Это традиционное место для селфи.
Еще там есть смотровая площадка с прекрасным видом на реку, набережную и противоположный берег — Нижегородскую область, добавляет Татьяна Лякина.
На берегу Оки, в городском парке, — памятник Илье Муромцу. Это традиционное место для селфи.
Еще там есть смотровая площадка с прекрасным видом на реку, набережную и противоположный берег — Нижегородскую область, добавляет Татьяна Лякина.
Из Мурома за 15 минут можно доехать до села Карачарово — родину былинного богатыря. Там, на месте его не сохранившейся избы, стоит жилой дом с мемориальной доской. Неподалеку — часовня и купальня, а под горой — источник имени святого. По преданию он появился от первого удара копыта коня Ильи Муромца, рассказывает Анна Ефимова.
Из Мурома за 15 минут можно доехать до села Карачарово — родину былинного богатыря. Там, на месте его не сохранившейся избы, стоит жилой дом с мемориальной доской. Неподалеку — часовня и купальня, а под горой — источник имени святого. По преданию он появился от первого удара копыта коня Ильи Муромца, рассказывает Анна Ефимова.
Почти все пешеходные экскурсии начинаются либо от Водонапорной башни, построенной полтора века назад, либо от площади перед Свято-Троицким монастырем, возведенным в XVII веке. Его главное украшение — кованые золоченые кресты — шедевры кузнечной работы муромских умельцев.
Самая известная святыня обители — мощи благоверных князя Петра и княгини Февронии, перевезенные сюда в 1990-е годы из местного музея.
Почти все пешеходные экскурсии начинаются либо от Водонапорной башни, построенной полтора века назад, либо от площади перед Свято-Троицким монастырем, возведенным в XVII веке. Его главное украшение — кованые золоченые кресты — шедевры кузнечной работы муромских умельцев.
Самая известная святыня обители — мощи благоверных князя Петра и княгини Февронии, перевезенные сюда в 1990-е годы из местного музея.
Там, где согласно легенде был загородный дворец Петра и Февронии, на Фруктовой горе, в XIII веке построили Свято-Воскресенский монастырь. В обители хранятся частицы Гроба Господня, Пояса Пресвятой Богородицы и мощи Николая Чудотворца.
Там, где согласно легенде был загородный дворец Петра и Февронии, на Фруктовой горе, в XIII веке построили Свято-Воскресенский монастырь. В обители хранятся частицы Гроба Господня, Пояса Пресвятой Богородицы и мощи Николая Чудотворца.
Муромский краеведческий музей называют Малым Эрмитажем — так много в нем ценных экспонатов. Там хранится церковная утварь и иконы из закрытых при советской власти трех десятков местных храмов. Кроме того, коллекцию пополняют находки с археологических раскопок, проводимых в регионе.
Художественная галерея располагается в здании бывшей Земской управы. Там представлены произведения западно-европейского и русского искусства, собранные семьей графов Уваровых. Особенно ценны картины итальянских художников. Среди них — "Мадонна" мастера XVIII века Джованни Баттиста Тьеполо, полотно живописца эпохи Возрождения Доссо-Досси "Святой Иероним".
Муромский краеведческий музей называют Малым Эрмитажем — так много в нем ценных экспонатов. Там хранится церковная утварь и иконы из закрытых при советской власти трех десятков местных храмов. Кроме того, коллекцию пополняют находки с археологических раскопок, проводимых в регионе.
Художественная галерея располагается в здании бывшей Земской управы. Там представлены произведения западно-европейского и русского искусства, собранные семьей графов Уваровых. Особенно ценны картины итальянских художников. Среди них — "Мадонна" мастера XVIII века Джованни Баттиста Тьеполо, полотно живописца эпохи Возрождения Доссо-Досси "Святой Иероним".
Улица Московская — самая протяженная в Муроме. Сохранились двухэтажные купеческие дома, есть выставочный центр, магазины.
Улица Московская — самая протяженная в Муроме. Сохранились двухэтажные купеческие дома, есть выставочный центр, магазины.
А еще на Московской много развлечений: ночной клуб, кафе с верандами, боулинг-центр. Гиды рекомендуют попробовать местную шаурму, она очень вкусная.
Еще стоит посетить рестораны на набережной. Прекрасный вид на Оку — бонус!
А еще на Московской много развлечений: ночной клуб, кафе с верандами, боулинг-центр. Гиды рекомендуют попробовать местную шаурму, она очень вкусная.
Еще стоит посетить рестораны на набережной. Прекрасный вид на Оку — бонус!
"Всем туристам советую купить агнцев (хлеб в виде барашка, по вкусу напоминает пасхальный кулич), а также калачи, которые готовят в Спасо-Преображенском монастыре", — говорит Татьяна Лякина.
Тесто для такого калача традиционно долго мяли — "терли". Оно получалось пористым, выпечка — пышной, корочка — мягкой. Кстати, отсюда пошло выражение — "тертый калач". Это символ Мурома, он изображен на гербе города, и ему тут установлен памятник.
"Всем туристам советую купить агнцев (хлеб в виде барашка, по вкусу напоминает пасхальный кулич), а также калачи, которые готовят в Спасо-Преображенском монастыре", — говорит Татьяна Лякина.
Тесто для такого калача традиционно долго мяли — "терли". Оно получалось пористым, выпечка — пышной, корочка — мягкой. Кстати, отсюда пошло выражение — "тертый калач". Это символ Мурома, он изображен на гербе города, и ему тут установлен памятник.
Гости также покупают иконы Петра и Февронии, Ильи Муромца и других святых, церковную утварь, поделки из дерева и глины. А еще — вкусные монастырские соленья.
Гости также покупают иконы Петра и Февронии, Ильи Муромца и других святых, церковную утварь, поделки из дерева и глины. А еще — вкусные монастырские соленья.