https://ria.ru/20201207/mtv-1588002837.html

Чедвик Боузман и Галь Гадот стали лауреатами кинонаград MTV

Чедвик Боузман и Галь Гадот стали лауреатами кинонаград MTV

Церемония вручения кинонаград MTV (MTV Film & TV Awards) прошла накануне c соблюдением социальной дистанции, сообщает Deadline. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:40

2020-12-07T17:40

2020-12-07T17:40

культура

чедвик боузман

кино и сериалы

новости культуры

галь гадот

mtv movie awards

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Церемония вручения кинонаград MTV (MTV Film & TV Awards) прошла накануне c соблюдением социальной дистанции, сообщает Deadline.Список номинантов не был известен заранее, ведущие (Нив Кэмпбелл, Лили Коллинз или Дерек Хаф) сразу объявляли победителей. В этом году формат был слегка изменен, и во всех категориях жюри выбирало лучших с 1980 года по настоящее время. Чедвик Боузман, скончавшийся в августе от рака, был удостоен премии в категории "герой века", Кевин Харт был назван лучшим комедийным актером, а израильская актриса Галь Гадот получила награду как "лучшая героиня в истории кино" за роль в "Чудо-женщине"."Спасибо большое MTV за то, что вручили мне первую в истории премии награду "She-Ro". Я играла "Чудо-женщину" с огромным удовольствием. Она очень много для меня значит, я знаю, как ее любят фанаты и я рада быть частью наследия этого персонажа", — заявила актриса в видеообращении, добавив, что надеется, что поклонников не разочарует продолжение ленты ("Чудо-женщина 1984"), показ которого уже несколько раз переносили из-за пандемии. Мировая премьера картины в кинотеатрах и на HBO состоится 25 декабря, в России ее представят 14 января.

https://ria.ru/20201204/gadot-1587527770.html

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чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, mtv movie awards