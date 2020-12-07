https://ria.ru/20201207/morzh-1588010870.html

В Сочи спасатели вытащили девочку-моржа из моря

В Сочи спасатели вытащили девочку-моржа из моря

Спасатели вытащили 16-летнюю девочку, которая купалась вечером в море, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:34

2020-12-07T13:34

2020-12-07T13:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Спасатели вытащили 16-летнюю девочку, которая купалась вечером в море, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.По данным ведомства, вечером в воскресенье поступила информация о том, что в Лазаревском районе на пляже "Бирюза" была замечена плавающая в море девочка. Пока очевидец ходил за фонарем, подросток скрылся из виду, предположительно ушел под воду.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, девочка плавала в море в футболке и леггинсах. При этом подросток утверждает, что регулярно закаляется."Девочка пояснила, что занимается спортом и регулярно закаляется, в том числе плавает в холодной воде. Она была очень удивлена, когда прибыли спасатели и прервали купание", - сообщил РИА Новости представитель УВД Сочи.

https://ria.ru/20201204/podrostok-1587671774.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия