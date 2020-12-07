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В Сочи спасатели вытащили девочку-моржа из моря
В Сочи спасатели вытащили девочку-моржа из моря
Спасатели вытащили 16-летнюю девочку, которая купалась вечером в море, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:34
2020-12-07T13:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Спасатели вытащили 16-летнюю девочку, которая купалась вечером в море, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.По данным ведомства, вечером в воскресенье поступила информация о том, что в Лазаревском районе на пляже "Бирюза" была замечена плавающая в море девочка. Пока очевидец ходил за фонарем, подросток скрылся из виду, предположительно ушел под воду.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, девочка плавала в море в футболке и леггинсах. При этом подросток утверждает, что регулярно закаляется."Девочка пояснила, что занимается спортом и регулярно закаляется, в том числе плавает в холодной воде. Она была очень удивлена, когда прибыли спасатели и прервали купание", - сообщил РИА Новости представитель УВД Сочи.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

В Сочи спасатели вытащили девочку-моржа из моря

13:34 07.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗима в Сочи
Зима в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Спасатели вытащили 16-летнюю девочку, которая купалась вечером в море, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
По данным ведомства, вечером в воскресенье поступила информация о том, что в Лазаревском районе на пляже "Бирюза" была замечена плавающая в море девочка. Пока очевидец ходил за фонарем, подросток скрылся из виду, предположительно ушел под воду.
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"Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО прибыли на место вызова, произведя поиск, обнаружили девушку и помогли ей выбраться из воды. Пострадавшей оказалась 16-летняя жительница города Сочи, которую передали сотруднику полиции Лазаревского района", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, девочка плавала в море в футболке и леггинсах. При этом подросток утверждает, что регулярно закаляется.
"Девочка пояснила, что занимается спортом и регулярно закаляется, в том числе плавает в холодной воде. Она была очень удивлена, когда прибыли спасатели и прервали купание", - сообщил РИА Новости представитель УВД Сочи.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
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