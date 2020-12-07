https://ria.ru/20201207/moroz-1587946595.html
Синоптики сообщили о 50-градусных морозах на Полюсе холода в Якутии
Синоптики сообщили о 50-градусных морозах на Полюсе холода в Якутии
Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает в понедельник о морозах до -50 градусов в Оймяконском районе республики. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:47
2020-12-07T04:47
2020-12-07T04:47
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ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает в понедельник о морозах до -50 градусов в Оймяконском районе республики.Как отметили в Якутском УГМС, на 9.00 (3.00 мск) морозная погода установилась на севере-востоке Якутии."В Усть-Мома (Момский район) похолодало до минус 45, в Верхоянске - до минус 49, в Усть-Нере и Оймяконе столбик термометра опустился до минус 50 градусов", - сообщается в списке пунктов наблюдения.В столице республики Якутске прогнозируется небольшой снег, ветер северный 2-7 метров в секунду, температура воздуха минус 22-24 градуса.Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 градуса.
https://ria.ru/20201207/antitsiklon-1587941468.html
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