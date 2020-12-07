Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/moroz-1587946595.html
Синоптики сообщили о 50-градусных морозах на Полюсе холода в Якутии
Синоптики сообщили о 50-градусных морозах на Полюсе холода в Якутии
Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает в понедельник о морозах до -50 градусов в Оймяконском районе республики. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:47
2020-12-07T04:47
погода
земля
верхоянск
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155000/78/1550007866_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_9b72ac9a643fc11675b53a6c7e017b35.jpg
ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает в понедельник о морозах до -50 градусов в Оймяконском районе республики.Как отметили в Якутском УГМС, на 9.00 (3.00 мск) морозная погода установилась на севере-востоке Якутии."В Усть-Мома (Момский район) похолодало до минус 45, в Верхоянске - до минус 49, в Усть-Нере и Оймяконе столбик термометра опустился до минус 50 градусов", - сообщается в списке пунктов наблюдения.В столице республики Якутске прогнозируется небольшой снег, ветер северный 2-7 метров в секунду, температура воздуха минус 22-24 градуса.Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 градуса.
https://ria.ru/20201207/antitsiklon-1587941468.html
земля
верхоянск
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155000/78/1550007866_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7789bbc44caa4333c67a68370252ef46.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, земля, верхоянск, якутск, общество

Синоптики сообщили о 50-градусных морозах на Полюсе холода в Якутии

04:47 07.12.2020
 
© РИА Новости / ФаламовЗима в селе Оймякон (предполагаемый Северный полюс холода)
Зима в селе Оймякон (предполагаемый Северный полюс холода) - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Фаламов
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает в понедельник о морозах до -50 градусов в Оймяконском районе республики.
Как отметили в Якутском УГМС, на 9.00 (3.00 мск) морозная погода установилась на севере-востоке Якутии.
"В Усть-Мома (Момский район) похолодало до минус 45, в Верхоянске - до минус 49, в Усть-Нере и Оймяконе столбик термометра опустился до минус 50 градусов", - сообщается в списке пунктов наблюдения.
В столице республики Якутске прогнозируется небольшой снег, ветер северный 2-7 метров в секунду, температура воздуха минус 22-24 градуса.
Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано -67,8 градуса.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
00:35
В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в Европейской России
 
ПогодаЗемляВерхоянскЯкутскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В ЕАО предупредили о возможной вспышке COVID-19 в санатории "Кульдур"
08:49Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
08:44Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"
08:34Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11
08:31Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
08:27Врачи в Красноярске вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку
08:17В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы
08:11Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе
08:07В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни
08:03Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести
08:00Российские ученые усовершенствовали метод мониторинга морской воды
07:59Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
07:31Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
07:27На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит
07:18Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра
07:16Пассажиры "Аэрофлота" несколько часов не могут вылететь из Нью-Йорка
07:10Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона
07:05Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность
06:50Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом
06:40Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы
Лента новостейМолния