Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение мер по COVID-19
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ресторан рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19 во время празднования дня рождения тик-токера и певца Дани Милохина, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
"Седьмого декабря выявлены нарушения посетителями ресторана ..., совладельцем которого является певец Моргенштерн. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования", - сказал он.
Он отметил, что информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности ресторана.
"Штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - уточнил Михайлов.
Помимо этого, нарушения антикоронавирусных мер были выявлены во время мониторинга заведения на Новом Арбате.
"Участниками мероприятия преимущественно являлись учащиеся общеобразовательных учреждений Москвы ("Большая вписка"). Одновременно в заведении находилось более 200 человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - добавил Михайлов.
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