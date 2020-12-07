https://ria.ru/20201207/morgenshtern-1588124035.html

Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение мер по COVID-19

Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение мер по COVID-19

Ресторан рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19 во время... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T23:50

2020-12-07T23:50

2020-12-07T23:50

распространение нового коронавируса

моргенштерн (алишер моргенштерн)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ресторан рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19 во время празднования дня рождения тик-токера и певца Дани Милохина, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов."Седьмого декабря выявлены нарушения посетителями ресторана ..., совладельцем которого является певец Моргенштерн. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования", - сказал он.Он отметил, что информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности ресторана."Штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - уточнил Михайлов.Помимо этого, нарушения антикоронавирусных мер были выявлены во время мониторинга заведения на Новом Арбате."Участниками мероприятия преимущественно являлись учащиеся общеобразовательных учреждений Москвы ("Большая вписка"). Одновременно в заведении находилось более 200 человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - добавил Михайлов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/basta-1587058830.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество