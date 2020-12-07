https://ria.ru/20201207/monolit-1588053106.html

В Нидерландах обнаружили очередной загадочный монолит

В Нидерландах обнаружили очередной загадочный монолит

Серебристый "столб-монолит", похожий на "монолиты", обнаруженные в США и Румынии, был найден в поле в голландской провинции Фрисландия, сообщает портал... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:18

2020-12-07T16:18

2020-12-07T16:18

стэнли кубрик

космос - риа наука

румыния

калифорния

нидерланды

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147836/81/1478368130_0:269:2686:1780_1920x0_80_0_0_ae2dbf768709bb22c331e26a28c0a2b2.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Серебристый "столб-монолит", похожий на "монолиты", обнаруженные в США и Румынии, был найден в поле в голландской провинции Фрисландия, сообщает портал DutchNews.Первыми металлический столб заметили посетители заповедника Кикенберг в воскресенье утром. В отличие от сверкающих объектов, обнаруженных в американских штатах Юта и Калифорния и у румынского города Пьятра-Нямц, голландский монолит имеет более матовую поверхность, но в остальном он во многом похож на ранее найденные объекты.Очевидцы заявили, что рядом с монолитом не было каких-либо следов, которые позволили бы догадаться, как объект попал в заповедник. "Выглядит так, будто его сбросили сверху. Скорее всего, несли его по крайней мере два человека... Думаю, что туда его поместила группа художников. Но на нем нет подписи. Говорят, что объект убрали прошлой ночью (в воскресенье - ред.)", - отметил один из посетителей заповедника.Столбы, ранее обнаруженные в США и Румынии, были убраны со своих мест.Столбы были названы монолитами за их внешнюю схожесть с объектами, показанными в фильме "2001 год: Космическая одиссея" режиссера Стэнли Кубрика.

румыния

калифорния

нидерланды

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стэнли кубрик, космос - риа наука, румыния, калифорния, нидерланды, сша