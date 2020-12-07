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В Нидерландах обнаружили очередной загадочный монолит
В Нидерландах обнаружили очередной загадочный монолит
Серебристый "столб-монолит", похожий на "монолиты", обнаруженные в США и Румынии, был найден в поле в голландской провинции Фрисландия, сообщает портал... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:18
2020-12-07T16:18
стэнли кубрик
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Серебристый "столб-монолит", похожий на "монолиты", обнаруженные в США и Румынии, был найден в поле в голландской провинции Фрисландия, сообщает портал DutchNews.Первыми металлический столб заметили посетители заповедника Кикенберг в воскресенье утром. В отличие от сверкающих объектов, обнаруженных в американских штатах Юта и Калифорния и у румынского города Пьятра-Нямц, голландский монолит имеет более матовую поверхность, но в остальном он во многом похож на ранее найденные объекты.Очевидцы заявили, что рядом с монолитом не было каких-либо следов, которые позволили бы догадаться, как объект попал в заповедник. "Выглядит так, будто его сбросили сверху. Скорее всего, несли его по крайней мере два человека... Думаю, что туда его поместила группа художников. Но на нем нет подписи. Говорят, что объект убрали прошлой ночью (в воскресенье - ред.)", - отметил один из посетителей заповедника.Столбы, ранее обнаруженные в США и Румынии, были убраны со своих мест.Столбы были названы монолитами за их внешнюю схожесть с объектами, показанными в фильме "2001 год: Космическая одиссея" режиссера Стэнли Кубрика.
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стэнли кубрик, космос - риа наука, румыния, калифорния, нидерланды, сша

В Нидерландах обнаружили очередной загадочный монолит

16:18 07.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ центре Утрехта
В центре Утрехта - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Серебристый "столб-монолит", похожий на "монолиты", обнаруженные в США и Румынии, был найден в поле в голландской провинции Фрисландия, сообщает портал DutchNews.
Первыми металлический столб заметили посетители заповедника Кикенберг в воскресенье утром. В отличие от сверкающих объектов, обнаруженных в американских штатах Юта и Калифорния и у румынского города Пьятра-Нямц, голландский монолит имеет более матовую поверхность, но в остальном он во многом похож на ранее найденные объекты.
Очевидцы заявили, что рядом с монолитом не было каких-либо следов, которые позволили бы догадаться, как объект попал в заповедник. "Выглядит так, будто его сбросили сверху. Скорее всего, несли его по крайней мере два человека... Думаю, что туда его поместила группа художников. Но на нем нет подписи. Говорят, что объект убрали прошлой ночью (в воскресенье - ред.)", - отметил один из посетителей заповедника.
Столбы, ранее обнаруженные в США и Румынии, были убраны со своих мест.
Столбы были названы монолитами за их внешнюю схожесть с объектами, показанными в фильме "2001 год: Космическая одиссея" режиссера Стэнли Кубрика.
 
Стэнли КубрикКосмос - РИА НаукаРумынияКалифорнияНидерландыСША
 
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