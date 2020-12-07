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На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит
На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит
Загадочный монолит появился в Великобритании на острове Уайт, ранее подобные объекты находили в США и Румынии, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:27
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Загадочный монолит появился в Великобритании на острове Уайт, ранее подобные объекты находили в США и Румынии, сообщает телеканал Sky News.Британский монолит нашел местный житель Том Данфорд, когда утром в воскресенье вместе со своей девушкой выгуливал собаку. На популярном пляже Комптон он и нашел загадочный монолит с зеркальной отражающей поверхностью. Об этом он рассказал телеканалу.Монолит, по его словам, около трех метров (10 футов) в высоту. Кто его установил, пока неизвестно.Находка вызвала переполох на острове, в течение дня к монолиту подходило все больше местных жителей. По словам Данфорда, когда они вернулись на пляж примерно через полчаса, вокруг монолита столпилось около десяти человек, выгуливавших собак.Это уже четвертый обнаруженный монолит.Ранее американская арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.Как сообщалось ранее, сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена... неизвестной стороной". В конце ноября стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. На прошлой неделе стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы.Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.
https://ria.ru/20201203/monolit-1587415006.html
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остров уайт, стэнли кубрик, великобритания, москва, румыния, сша, в мире

На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит

07:27 07.12.2020 (обновлено: 08:42 07.12.2020)
 
© Фото : Utah Highway PatrolМеталлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Utah Highway Patrol
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Загадочный монолит появился в Великобритании на острове Уайт, ранее подобные объекты находили в США и Румынии, сообщает телеканал Sky News.
Британский монолит нашел местный житель Том Данфорд, когда утром в воскресенье вместе со своей девушкой выгуливал собаку. На популярном пляже Комптон он и нашел загадочный монолит с зеркальной отражающей поверхностью. Об этом он рассказал телеканалу.
"Я знаю все эти истории о монолитах, о чем в последнее время сообщают, поэтому я сразу же его (монолит – ред.) распознал… Человек, который поставил его там, знает, что делает. Он (монолит – ред.) действительно отражает свет. Это все кто-то подшучивает, не верю я в конспирологические теории", - сказал каналу местный житель.
Монолит, по его словам, около трех метров (10 футов) в высоту. Кто его установил, пока неизвестно.
Находка вызвала переполох на острове, в течение дня к монолиту подходило все больше местных жителей. По словам Данфорда, когда они вернулись на пляж примерно через полчаса, вокруг монолита столпилось около десяти человек, выгуливавших собак.
Это уже четвертый обнаруженный монолит.
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Ранее американская арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.
Как сообщалось ранее, сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена... неизвестной стороной". В конце ноября стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. На прошлой неделе стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы.
Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.
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Остров УайтСтэнли КубрикВеликобританияМоскваРумынияСШАВ мире
 
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