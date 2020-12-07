https://ria.ru/20201207/moldaviya-1588075197.html

В Молдавии приостановили действие поправок о полномочиях президента

В Молдавии приостановили действие поправок о полномочиях президента

Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок, которые ограничили полномочия президента страны, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:53

2020-12-07T17:53

2020-12-07T19:06

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок, которые ограничили полномочия президента страны, сообщила пресс-служба КС.Парламент Молдавии на прошлой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Избранный президент Майя Санду назвала эти действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде партией "Действие и солидарность".Действие закона приостановлено до окончательной оценки действий парламента судом.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила с 57,75 процента голосов, за Додона проголосовали 42,25 процента избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html

молдавия

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майя санду, молдавия, в мире