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В Молдавии приостановили действие поправок о полномочиях президента
В Молдавии приостановили действие поправок о полномочиях президента
Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок, которые ограничили полномочия президента страны, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:53
2020-12-07T17:53
2020-12-07T19:06
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок, которые ограничили полномочия президента страны, сообщила пресс-служба КС.Парламент Молдавии на прошлой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Избранный президент Майя Санду назвала эти действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде партией "Действие и солидарность".Действие закона приостановлено до окончательной оценки действий парламента судом.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила с 57,75 процента голосов, за Додона проголосовали 42,25 процента избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
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майя санду, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости.
Конституционный суд Молдавии
приостановил действие поправок, которые ограничили полномочия президента страны, сообщила пресс-служба КС.
Парламент Молдавии на прошлой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Избранный президент Майя Санду назвала эти действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде партией "Действие и солидарность".
"По сути, упомянутым законом парламент исключил из компетенции президента Молдавии возможность координировать деятельность Службы информации и безопасности", — говорится в решении, опубликованном на сайте
КС.
Действие закона приостановлено до окончательной оценки действий парламента судом.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила с 57,75 процента голосов, за Додона проголосовали 42,25 процента избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.