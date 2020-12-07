Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/moldaviya-1588075197.html
В Молдавии приостановили действие поправок о полномочиях президента
В Молдавии приостановили действие поправок о полномочиях президента
Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок, которые ограничили полномочия президента страны, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:53
2020-12-07T19:06
майя санду
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587893333_0:22:3163:1801_1920x0_80_0_0_3af5a4b0a48dfa6341f4d47e9788f3a5.jpg
КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок, которые ограничили полномочия президента страны, сообщила пресс-служба КС.Парламент Молдавии на прошлой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Избранный президент Майя Санду назвала эти действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде партией "Действие и солидарность".Действие закона приостановлено до окончательной оценки действий парламента судом.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила с 57,75 процента голосов, за Додона проголосовали 42,25 процента избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587893333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e344fb772f7a11da5eb8a712d5dc2b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, молдавия, в мире

В Молдавии приостановили действие поправок о полномочиях президента

17:53 07.12.2020 (обновлено: 19:06 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкУчастники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе
Участники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок, которые ограничили полномочия президента страны, сообщила пресс-служба КС.
Парламент Молдавии на прошлой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Избранный президент Майя Санду назвала эти действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде партией "Действие и солидарность".
"По сути, упомянутым законом парламент исключил из компетенции президента Молдавии возможность координировать деятельность Службы информации и безопасности", — говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
Действие закона приостановлено до окончательной оценки действий парламента судом.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила с 57,75 процента голосов, за Додона проголосовали 42,25 процента избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 08:00
Запад готовит Молдавию к прогулке по антироссийским граблям
 
Майя СандуМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
Лента новостейМолния