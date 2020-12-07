Комитет Госдумы поддержал проект о финансировании митингов
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о запрете финансировать митинги и демонстрации в РФ из-за рубежа и анонимно, проект решения комитета опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес в ГД проекты с поправками в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". В частности, одним из проектов предлагается запретить финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно.
"Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений решил: рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - говорится в документе.
Инициатива будет рассмотрена на заседании ГД 9 декабря.
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