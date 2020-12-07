https://ria.ru/20201207/minsk-1587999027.html
Силовики заблокировали "маршу пенсионеров" выходы с площади в Минске
Силовики заблокировали "маршу пенсионеров" выходы с площади в Минске
В Минске правоохранительные органы перекрыли участникам протестного "марша пенсионеров" выходы с площади Якуба Коласа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:41
2020-12-07T12:41
2020-12-07T14:25
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 7 дек — РИА Новости. В Минске правоохранительные органы перекрыли участникам протестного "марша пенсионеров" выходы с площади Якуба Коласа, передает корреспондент РИА Новости.Обычно митингующие собираются по понедельникам на площади Независимости, возле Красного костела в центре белорусской столицы, откуда колонной идут к площади Якуба Коласа. Ранее шествия проходили беспрепятственно, однако в последние недели силовики блокируют привычный маршрут протестующих и тем самым разбивают их на группы. Поэтому сегодня оппозиционные Telegram-каналы призвали участников "марша пенсионеров" провести шествие от площади Якуба Коласа до площади Независимости, следуя по главному проспекту Минска.На площади собрались десятки людей, туда же подъехали милицейские микроавтобусы и несколько городских автобусов, которые правоохранители периодически используют для перевозки бойцов ОМОН. Митингующие, в свою очередь, передвигаются небольшими группами и скандируют "Мы гуляем". Силовики в мегафоны призывают их разойтись и напоминают об ответственности.В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов в августе. По данным ЦИК, Александр Лукашенко, возглавляющий республику с 1994 года, победил с 80,1 процента голосов. Оппозиция во главе со Светланой Тихановской с этим не согласна. Сейчас наиболее масштабные акции проходят по воскресеньям. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 дек — РИА Новости. В Минске правоохранительные органы перекрыли участникам протестного "марша пенсионеров" выходы с площади Якуба Коласа, передает корреспондент РИА Новости.
Обычно митингующие собираются по понедельникам на площади Независимости, возле Красного костела в центре белорусской столицы, откуда колонной идут к площади Якуба Коласа. Ранее шествия проходили беспрепятственно, однако в последние недели силовики блокируют привычный маршрут протестующих и тем самым разбивают их на группы.
Поэтому сегодня оппозиционные Telegram
-каналы призвали участников "марша пенсионеров" провести шествие от площади Якуба Коласа до площади Независимости, следуя по главному проспекту Минска.
На площади собрались десятки людей, туда же подъехали милицейские микроавтобусы и несколько городских автобусов, которые правоохранители периодически используют для перевозки бойцов ОМОН. Митингующие, в свою очередь, передвигаются небольшими группами и скандируют "Мы гуляем". Силовики в мегафоны призывают их разойтись и напоминают об ответственности.
В Белоруссии
продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов в августе. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
, возглавляющий республику с 1994 года, победил с 80,1 процента голосов. Оппозиция во главе со Светланой Тихановской
с этим не согласна. Сейчас наиболее масштабные акции проходят по воскресеньям.
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