https://ria.ru/20201207/minkultury-1588041643.html

Министр культуры рассказала Владимиру Путину о ситуации в отрасли

Министр культуры рассказала Владимиру Путину о ситуации в отрасли

резидент России на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой выслушал доклад о том, как обстоят дела в сфере культуры. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:00

2020-12-07T16:00

2020-12-07T16:00

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

ольга любимова

новости культуры

сергей собянин

владимир путин

волгоград

калуга

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой выслушал доклад о том, как обстоят дела в сфере культуры.В ходе встречи обсуждались вопросы реставрации культурного наследия, развитие Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, открытие обновленного музея Циолковского в Калуге, модернизация детских школ искусств, защита театральных проектов о русской классике, проведение Детского культурного форума, и многое другое. Докладывая об успехах архитектурной реставрации, Любимова упомянула о необходимости выдачи лицензий специалистам. Глава ведомства также обратила внимание на то, что в России находится более 7,5 тысяч деревянных храмов, 3,5 тысячи из которых "в не очень хорошем состоянии". "Это проблема достаточно серьезная. И реставраторов параллельно предстоит воспитывать", — добавила министр.Она также рассказала президенту о состоянии Александро-Невской Лавры: "Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя (Александра Невского). Конечно, лавра должна сиять", — сказала она.Любимова напомнила, что в июне в Волгограде состоялось открытие монумента "Родина-мать зовет!" после реставрации. Изначально оно планировалось на конец апреля, но было перенесено из-за ограничений во время режима самоизоляции. При реставрации памятника было устранено 11 километров трещин.Обсуждая ситуацию с детскими школами искусств, Ольга Любимова заверила президента РФ, что ведомство занимается их модернизацией, заботясь о сохранении "золотого стандарта" качества обучения. "Мы реставрируем и ремонтируем не только уже действующие школы — у нас появилось 12 новых школ, у нас прибавилось помимо существующих участников — я позволю себе обратить Ваше внимание на эти цифры, действительно это очень важно, — у нас появилось новых 68 тысяч детей", — рассказала Любимова, добавив, что эта цифра приводится с учетом новых учеников по всей стране.Ольга Любимова также рассказала, что в школах искусств появилось 20 тысяч музыкальных инструментов и 15 тысяч единиц учебной литературы. Министерство культуры РФ планирует запустить отдельную программу внутри ведомства, связанную с открытой формой защиты театральных проектов о русской классике."Это и школьная программа, и программа, посвященная юбилеям наших классиков – и Федора Михайловича Достоевского, Бунина", - уточнила министр культуры."Хороший спектакль с хорошими декорациями живет 20–25 лет, как "Юнона" и "Авось" <...>, как хорошая постановка "Тома Сойера", на которую я ходила, дети мои ходили, и она актуальна, прекрасно поставлена в Молодежном театре. Таким образом, это позволит потом нам поддержать их в программе "Большие гастроли", - добавила Любимова.Рассуждая о ситуации в отечественном кино, Любимова напомнила, что ведомству нужно организовать конкурс на соискание государственной поддержки для создания социально значимых картин. "По сути, это государственный заказ", - сказала она.Министр передала президенту приглашение побывать на открытии обновленного Музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, которое планируется приурочить к 12 апреля 2021 года.По ее словам, на пространстве в 15 тысяч квадратных метров будут теперь размещаться уникальные раритетные экспонаты, работать лектории, кинотеатры, а в кафе можно будет попробовать еду, которую едят космонавты. "Мы сейчас эту стройку заканчиваем в срок, и музейщики сейчас заняты самой любимой для них частью дела – они занимаются экспозицией", - добавила министр.Также Любимова попросила оказать поддержку проведению Детского культурного форума."Мы бы очень хотели, чтобы приезжали наши самые маленькие деятели искусства – это наша самая мягкая сила. Это очень серьезная программа, чтобы днем они смотрели друг на друга, делились своим опытом. Они труженики совершенно невероятные. И чтобы вечером, конечно же, у них была возможность увидеть лучшие спектакли, которыми мы можем их порадовать, свозить их в музеи, самых разных гостей из самых разных стран", — добавила Любимова.Министр культуры также рассказала президенту, что грант в 2 миллиона рублей был выделен на автоклубы."Автоклубы, это у нас как передвижка. Помните, (как) в советские годы, только очень современная. И из этого, соответственно, очень логично вытекает большое количество грантов на наши творческие коллективы, включая, что очень важно, любительские", - пояснила она.Так, к 2024 году в 74 регионах РФ должно появиться 600 автоклубов. На сайте Минкультуры говорится, что, таким образом, у муниципалитетов появится возможность проводить культурно-массовые акции в тех местах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.

https://ria.ru/20200605/1572504222.html

https://ria.ru/20201127/kultura-1586594645.html

https://ria.ru/20191113/1560856563.html

https://ria.ru/20200518/1571525117.html

https://ria.ru/20191213/1562374703.html

волгоград

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, новости культуры, сергей собянин, владимир путин, волгоград, калуга