Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201207/minkultury-1588041643.html
Министр культуры рассказала Владимиру Путину о ситуации в отрасли
Министр культуры рассказала Владимиру Путину о ситуации в отрасли
резидент России на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой выслушал доклад о том, как обстоят дела в сфере культуры. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:00
2020-12-07T16:00
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
ольга любимова
новости культуры
сергей собянин
владимир путин
волгоград
калуга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588009145_0:275:3148:2045_1920x0_80_0_0_93535ed46209d32a5870fac2c74a223a.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой выслушал доклад о том, как обстоят дела в сфере культуры.В ходе встречи обсуждались вопросы реставрации культурного наследия, развитие Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, открытие обновленного музея Циолковского в Калуге, модернизация детских школ искусств, защита театральных проектов о русской классике, проведение Детского культурного форума, и многое другое. Докладывая об успехах архитектурной реставрации, Любимова упомянула о необходимости выдачи лицензий специалистам. Глава ведомства также обратила внимание на то, что в России находится более 7,5 тысяч деревянных храмов, 3,5 тысячи из которых "в не очень хорошем состоянии". "Это проблема достаточно серьезная. И реставраторов параллельно предстоит воспитывать", — добавила министр.Она также рассказала президенту о состоянии Александро-Невской Лавры: "Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя (Александра Невского). Конечно, лавра должна сиять", — сказала она.Любимова напомнила, что в июне в Волгограде состоялось открытие монумента "Родина-мать зовет!" после реставрации. Изначально оно планировалось на конец апреля, но было перенесено из-за ограничений во время режима самоизоляции. При реставрации памятника было устранено 11 километров трещин.Обсуждая ситуацию с детскими школами искусств, Ольга Любимова заверила президента РФ, что ведомство занимается их модернизацией, заботясь о сохранении "золотого стандарта" качества обучения. "Мы реставрируем и ремонтируем не только уже действующие школы — у нас появилось 12 новых школ, у нас прибавилось помимо существующих участников — я позволю себе обратить Ваше внимание на эти цифры, действительно это очень важно, — у нас появилось новых 68 тысяч детей", — рассказала Любимова, добавив, что эта цифра приводится с учетом новых учеников по всей стране.Ольга Любимова также рассказала, что в школах искусств появилось 20 тысяч музыкальных инструментов и 15 тысяч единиц учебной литературы. Министерство культуры РФ планирует запустить отдельную программу внутри ведомства, связанную с открытой формой защиты театральных проектов о русской классике."Это и школьная программа, и программа, посвященная юбилеям наших классиков – и Федора Михайловича Достоевского, Бунина", - уточнила министр культуры."Хороший спектакль с хорошими декорациями живет 20–25 лет, как "Юнона" и "Авось" &lt;...&gt;, как хорошая постановка "Тома Сойера", на которую я ходила, дети мои ходили, и она актуальна, прекрасно поставлена в Молодежном театре. Таким образом, это позволит потом нам поддержать их в программе "Большие гастроли", - добавила Любимова.Рассуждая о ситуации в отечественном кино, Любимова напомнила, что ведомству нужно организовать конкурс на соискание государственной поддержки для создания социально значимых картин. "По сути, это государственный заказ", - сказала она.Министр передала президенту приглашение побывать на открытии обновленного Музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, которое планируется приурочить к 12 апреля 2021 года.По ее словам, на пространстве в 15 тысяч квадратных метров будут теперь размещаться уникальные раритетные экспонаты, работать лектории, кинотеатры, а в кафе можно будет попробовать еду, которую едят космонавты. "Мы сейчас эту стройку заканчиваем в срок, и музейщики сейчас заняты самой любимой для них частью дела – они занимаются экспозицией", - добавила министр.Также Любимова попросила оказать поддержку проведению Детского культурного форума."Мы бы очень хотели, чтобы приезжали наши самые маленькие деятели искусства – это наша самая мягкая сила. Это очень серьезная программа, чтобы днем они смотрели друг на друга, делились своим опытом. Они труженики совершенно невероятные. И чтобы вечером, конечно же, у них была возможность увидеть лучшие спектакли, которыми мы можем их порадовать, свозить их в музеи, самых разных гостей из самых разных стран", — добавила Любимова.Министр культуры также рассказала президенту, что грант в 2 миллиона рублей был выделен на автоклубы."Автоклубы, это у нас как передвижка. Помните, (как) в советские годы, только очень современная. И из этого, соответственно, очень логично вытекает большое количество грантов на наши творческие коллективы, включая, что очень важно, любительские", - пояснила она.Так, к 2024 году в 74 регионах РФ должно появиться 600 автоклубов. На сайте Минкультуры говорится, что, таким образом, у муниципалитетов появится возможность проводить культурно-массовые акции в тех местах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.
https://ria.ru/20200605/1572504222.html
https://ria.ru/20201127/kultura-1586594645.html
https://ria.ru/20191113/1560856563.html
https://ria.ru/20200518/1571525117.html
https://ria.ru/20191213/1562374703.html
волгоград
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588009145_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_5c21c36b2ddc6742be9012ecc4706191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, новости культуры, сергей собянин, владимир путин, волгоград, калуга

Министр культуры рассказала Владимиру Путину о ситуации в отрасли

16:00 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой выслушал доклад о том, как обстоят дела в сфере культуры.
В ходе встречи обсуждались вопросы реставрации культурного наследия, развитие Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, открытие обновленного музея Циолковского в Калуге, модернизация детских школ искусств, защита театральных проектов о русской классике, проведение Детского культурного форума, и многое другое.
Докладывая об успехах архитектурной реставрации, Любимова упомянула о необходимости выдачи лицензий специалистам.
"Лицензия была бессрочная, теперь понятно, что нужен контроль в течение пяти лет. Любые три ошибки – нужно отбирать лицензию, в противном случае, мы знаем, какое количество объектов приходится переделывать, и мы не имеем на это права, сейчас на это нет ни времени, ни средств, мы теряем объекты таким образом", — заявила Любимова.
Глава ведомства также обратила внимание на то, что в России находится более 7,5 тысяч деревянных храмов, 3,5 тысячи из которых "в не очень хорошем состоянии". "Это проблема достаточно серьезная. И реставраторов параллельно предстоит воспитывать", — добавила министр.
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкАлександро-Невская лавра
Александро-Невская лавра - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
Александро-Невская лавра
Она также рассказала президенту о состоянии Александро-Невской Лавры: "Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя (Александра Невского). Конечно, лавра должна сиять", — сказала она.
Любимова напомнила, что в июне в Волгограде состоялось открытие монумента "Родина-мать зовет!" после реставрации. Изначально оно планировалось на конец апреля, но было перенесено из-за ограничений во время режима самоизоляции. При реставрации памятника было устранено 11 километров трещин.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 14:21Культура
Тайные комнаты и гранит: как реставрировали монумент "Родина-мать зовет!"
Обсуждая ситуацию с детскими школами искусств, Ольга Любимова заверила президента РФ, что ведомство занимается их модернизацией, заботясь о сохранении "золотого стандарта" качества обучения.
"Мы реставрируем и ремонтируем не только уже действующие школы — у нас появилось 12 новых школ, у нас прибавилось помимо существующих участников — я позволю себе обратить Ваше внимание на эти цифры, действительно это очень важно, — у нас появилось новых 68 тысяч детей", — рассказала Любимова, добавив, что эта цифра приводится с учетом новых учеников по всей стране.
Дошкольники на занятии по сольфеджио в хоровой школе Весна - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 12:41Культура
Бюджет нацпроекта "Культура" увеличен на 13 миллиардов рублей
Ольга Любимова также рассказала, что в школах искусств появилось 20 тысяч музыкальных инструментов и 15 тысяч единиц учебной литературы.
Министерство культуры РФ планирует запустить отдельную программу внутри ведомства, связанную с открытой формой защиты театральных проектов о русской классике.
"Это и школьная программа, и программа, посвященная юбилеям наших классиков – и Федора Михайловича Достоевского, Бунина", - уточнила министр культуры.
Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 13.11.2019
13 ноября 2019, 08:00Культура
Над кем смеетесь? Как в театрах показывают "Ревизора"
"Хороший спектакль с хорошими декорациями живет 20–25 лет, как "Юнона" и "Авось" <...>, как хорошая постановка "Тома Сойера", на которую я ходила, дети мои ходили, и она актуальна, прекрасно поставлена в Молодежном театре. Таким образом, это позволит потом нам поддержать их в программе "Большие гастроли", - добавила Любимова.
Рассуждая о ситуации в отечественном кино, Любимова напомнила, что ведомству нужно организовать конкурс на соискание государственной поддержки для создания социально значимых картин. "По сути, это государственный заказ", - сказала она.
Министр передала президенту приглашение побывать на открытии обновленного Музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, которое планируется приурочить к 12 апреля 2021 года.
Учемский музей. Вид с воды. - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 08:00Культура
Музейный "Оскар" — 2020: номинанты из России
По ее словам, на пространстве в 15 тысяч квадратных метров будут теперь размещаться уникальные раритетные экспонаты, работать лектории, кинотеатры, а в кафе можно будет попробовать еду, которую едят космонавты. "Мы сейчас эту стройку заканчиваем в срок, и музейщики сейчас заняты самой любимой для них частью дела – они занимаются экспозицией", - добавила министр.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
Президент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
Также Любимова попросила оказать поддержку проведению Детского культурного форума.
"Мы бы очень хотели, чтобы приезжали наши самые маленькие деятели искусства – это наша самая мягкая сила. Это очень серьезная программа, чтобы днем они смотрели друг на друга, делились своим опытом. Они труженики совершенно невероятные. И чтобы вечером, конечно же, у них была возможность увидеть лучшие спектакли, которыми мы можем их порадовать, свозить их в музеи, самых разных гостей из самых разных стран", — добавила Любимова.
Министр культуры также рассказала президенту, что грант в 2 миллиона рублей был выделен на автоклубы.
Многофункциональный культурный центр (автоклуб) в одном из сел Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 13.12.2019
13 декабря 2019, 18:24Хорошие новости
Два в одном: на Алтае до сел доберутся автоклубы
"Автоклубы, это у нас как передвижка. Помните, (как) в советские годы, только очень современная. И из этого, соответственно, очень логично вытекает большое количество грантов на наши творческие коллективы, включая, что очень важно, любительские", - пояснила она.
Так, к 2024 году в 74 регионах РФ должно появиться 600 автоклубов. На сайте Минкультуры говорится, что, таким образом, у муниципалитетов появится возможность проводить культурно-массовые акции в тех местах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.
 
КультураМузеиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваНовости культурыСергей СобянинВладимир ПутинВолгоградКалуга
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
Лента новостейМолния