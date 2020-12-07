https://ria.ru/20201207/minirovanie-1587947497.html

В "Аэрофлоте" сообщили о ложной угрозе минирования самолета в Нью-Йорке

В "Аэрофлоте" сообщили о ложной угрозе минирования самолета в Нью-Йорке

Информация об угрозе на борту самолета "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву не подтвердилась, сообщил РИА Новости сотрудник компании. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T05:45

2020-12-07T05:45

2020-12-07T07:15

аэрофлот

москва

нью-йорк (город)

происшествия

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НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости. Информация об угрозе на борту самолета "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву не подтвердилась, сообщил РИА Новости сотрудник компании.Транспортная полиция Нью-Йорка в воскресенье получила сообщение о "минировании" рейса "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы. Пассажиров высадили, борт проверили.Такую же информацию сообщают пассажирам воздушного судна. Вылет самолета пришлось отложить более, чем на три часа.

москва

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, москва, нью-йорк (город), происшествия