https://ria.ru/20201207/minirovanie-1587947497.html
В "Аэрофлоте" сообщили о ложной угрозе минирования самолета в Нью-Йорке
В "Аэрофлоте" сообщили о ложной угрозе минирования самолета в Нью-Йорке
Информация об угрозе на борту самолета "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву не подтвердилась, сообщил РИА Новости сотрудник компании. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T05:45
2020-12-07T05:45
2020-12-07T07:15
аэрофлот
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происшествия
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НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости. Информация об угрозе на борту самолета "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву не подтвердилась, сообщил РИА Новости сотрудник компании.Транспортная полиция Нью-Йорка в воскресенье получила сообщение о "минировании" рейса "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы. Пассажиров высадили, борт проверили.Такую же информацию сообщают пассажирам воздушного судна. Вылет самолета пришлось отложить более, чем на три часа.
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аэрофлот, москва, нью-йорк (город), происшествия