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В "Аэрофлоте" сообщили о ложной угрозе минирования самолета в Нью-Йорке
В "Аэрофлоте" сообщили о ложной угрозе минирования самолета в Нью-Йорке
Информация об угрозе на борту самолета "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву не подтвердилась, сообщил РИА Новости сотрудник компании. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T05:45
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аэрофлот
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нью-йорк (город)
происшествия
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НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости. Информация об угрозе на борту самолета "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву не подтвердилась, сообщил РИА Новости сотрудник компании.Транспортная полиция Нью-Йорка в воскресенье получила сообщение о "минировании" рейса "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы. Пассажиров высадили, борт проверили.Такую же информацию сообщают пассажирам воздушного судна. Вылет самолета пришлось отложить более, чем на три часа.
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аэрофлот, москва, нью-йорк (город), происшествия

В "Аэрофлоте" сообщили о ложной угрозе минирования самолета в Нью-Йорке

05:45 07.12.2020 (обновлено: 07:15 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовый самолет Airbus A350-900 во время взлета
Новый самолет Airbus A350-900 во время взлета - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости. Информация об угрозе на борту самолета "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву не подтвердилась, сообщил РИА Новости сотрудник компании.
Транспортная полиция Нью-Йорка в воскресенье получила сообщение о "минировании" рейса "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы. Пассажиров высадили, борт проверили.
"Была угроза о постороннем предмете на борту, информация ложная, все проверили, самолет подготавливают к вылету, скоро мы начнем посадку", - сообщил сотрудник "Аэрофлота".
Такую же информацию сообщают пассажирам воздушного судна. Вылет самолета пришлось отложить более, чем на три часа.
 
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