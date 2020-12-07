https://ria.ru/20201207/michigan-1588122520.html

Адвокаты Трампа снова подали в суд из-за результатов выборов в Мичигане

Адвокаты Трампа снова подали в суд из-за результатов выборов в Мичигане

Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в верховный суд штата Мичиган с апелляцией на решения нижестоящих судов, которые отказали Трампу в исках по... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T23:27

2020-12-07T23:27

2020-12-07T23:27

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в верховный суд штата Мичиган с апелляцией на решения нижестоящих судов, которые отказали Трампу в исках по выборам в штате, говорится в документах суда.Два суда нижестоящих инстанций - федеральный и апелляционный суд - уже сочли эти претензии штаба Трампа несостоятельными.Согласно данным штата, демократ Джо Байден победил республиканца Дональда Трампа с разрывом примерно в 3 процентных пункта, или чуть более 150 тысяч голосов. По правилам американской двухступенчатой системы выборов Байден должен получить всех 16 выборщиков от Мичигана.

мичиган

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дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире