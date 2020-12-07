Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201207/michigan-1588122520.html
Адвокаты Трампа снова подали в суд из-за результатов выборов в Мичигане
Адвокаты Трампа снова подали в суд из-за результатов выборов в Мичигане
Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в верховный суд штата Мичиган с апелляцией на решения нижестоящих судов, которые отказали Трампу в исках по... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T23:27
2020-12-07T23:27
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
мичиган
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582991919_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_097783140bdd5020b67398af77353e4a.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в верховный суд штата Мичиган с апелляцией на решения нижестоящих судов, которые отказали Трампу в исках по выборам в штате, говорится в документах суда.Два суда нижестоящих инстанций - федеральный и апелляционный суд - уже сочли эти претензии штаба Трампа несостоятельными.Согласно данным штата, демократ Джо Байден победил республиканца Дональда Трампа с разрывом примерно в 3 процентных пункта, или чуть более 150 тысяч голосов. По правилам американской двухступенчатой системы выборов Байден должен получить всех 16 выборщиков от Мичигана.
мичиган
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582991919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b85e40000cc48df047f220a52afa8c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире

Адвокаты Трампа снова подали в суд из-за результатов выборов в Мичигане

23:27 07.12.2020
 
© AP Photo / David GoldmanСторонники президента США Дональда Трампа реагируют на результаты выборов в Шелби, штат Мичиган
Сторонники президента США Дональда Трампа реагируют на результаты выборов в Шелби, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / David Goldman
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в верховный суд штата Мичиган с апелляцией на решения нижестоящих судов, которые отказали Трампу в исках по выборам в штате, говорится в документах суда.

"Госсекретарь штата Джоселин Бенсон нарушила конституцию Мичигана и закон Мичигана о выборах, разрешив обрабатывать и подсчитывать бюллетени без команд инспекторов от обеих партий и не обеспечив, чтобы представители кандидатов и заинтересованных организаций могли наблюдать и оспаривать обработку бюллетеней", - говорится в апелляционном заявлении.

Два суда нижестоящих инстанций - федеральный и апелляционный суд - уже сочли эти претензии штаба Трампа несостоятельными.
Согласно данным штата, демократ Джо Байден победил республиканца Дональда Трампа с разрывом примерно в 3 процентных пункта, или чуть более 150 тысяч голосов. По правилам американской двухступенчатой системы выборов Байден должен получить всех 16 выборщиков от Мичигана.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМичиганСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
Лента новостейМолния