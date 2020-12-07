Адвокаты Трампа снова подали в суд из-за результатов выборов в Мичигане
© AP Photo / David GoldmanСторонники президента США Дональда Трампа реагируют на результаты выборов в Шелби, штат Мичиган
© AP Photo / David Goldman
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в верховный суд штата Мичиган с апелляцией на решения нижестоящих судов, которые отказали Трампу в исках по выборам в штате, говорится в документах суда.
"Госсекретарь штата Джоселин Бенсон нарушила конституцию Мичигана и закон Мичигана о выборах, разрешив обрабатывать и подсчитывать бюллетени без команд инспекторов от обеих партий и не обеспечив, чтобы представители кандидатов и заинтересованных организаций могли наблюдать и оспаривать обработку бюллетеней", - говорится в апелляционном заявлении.
Два суда нижестоящих инстанций - федеральный и апелляционный суд - уже сочли эти претензии штаба Трампа несостоятельными.
Согласно данным штата, демократ Джо Байден победил республиканца Дональда Трампа с разрывом примерно в 3 процентных пункта, или чуть более 150 тысяч голосов. По правилам американской двухступенчатой системы выборов Байден должен получить всех 16 выборщиков от Мичигана.