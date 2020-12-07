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ФОМС: цель изменений в закон об ОМС – максимальная доступность медпомощи
ФОМС: цель изменений в закон об ОМС – максимальная доступность медпомощи
Изменения в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании РФ" направлены на обеспечение доступности медпомощи для всего населения страны в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:11
2020-12-07T16:11
обязательное медицинское страхование
елена чернякова
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Изменения в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании РФ" направлены на обеспечение доступности медпомощи для всего населения страны в федеральных центрах, на снижение нагрузки с регионов при осуществлении расчетов между ними и усиление контроля объемов и сроков оказания медпомощи, сообщила в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество" председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.При этом контроль объема сроков и качества оказания медпомощи федеральными госучреждениями будет осуществляться непосредственно ФОМС."Еще одна новация была реализована по поручению президента и связана она с необходимостью усиления контроля субъектами РФ за финансовым обеспечением медпомощи. Для этих целей в состав медико-экологического контроля был включен еще один параметр – контроль объемов финансового обеспечения медпомощи при включении территориальных фондов ОМС в качестве третьей стороны договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС", - подчеркнула она.
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елена чернякова, здоровье - общество, совет федерации рф

ФОМС: цель изменений в закон об ОМС – максимальная доступность медпомощи

16:11 07.12.2020
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Изменения в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании РФ" направлены на обеспечение доступности медпомощи для всего населения страны в федеральных центрах, на снижение нагрузки с регионов при осуществлении расчетов между ними и усиление контроля объемов и сроков оказания медпомощи, сообщила в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество" председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.
"Последние изменения в законодательство были одобрены буквально на прошлой неделе Советом Федерации. Это изменения в закон об ОМС, в рамках которого в целях обеспечения доступности медицинской помощи всего населения страны в федеральных центрах, снижения нагрузки с территорий по осуществлению межтерриториальных расчетов между субъектами, в том числе с применением различных тарифов, было принято решение о выделении в составе базовых программ ОМС объемов специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной помощи, которая оказывается федеральными медорганизациями в условиях круглосуточных и дневных стационаров", - сказала Чернякова.
При этом контроль объема сроков и качества оказания медпомощи федеральными госучреждениями будет осуществляться непосредственно ФОМС.
"Еще одна новация была реализована по поручению президента и связана она с необходимостью усиления контроля субъектами РФ за финансовым обеспечением медпомощи. Для этих целей в состав медико-экологического контроля был включен еще один параметр – контроль объемов финансового обеспечения медпомощи при включении территориальных фондов ОМС в качестве третьей стороны договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС", - подчеркнула она.
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