https://ria.ru/20201207/medpomosch-1588050961.html

ФОМС: цель изменений в закон об ОМС – максимальная доступность медпомощи

ФОМС: цель изменений в закон об ОМС – максимальная доступность медпомощи

Изменения в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании РФ" направлены на обеспечение доступности медпомощи для всего населения страны в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:11

2020-12-07T16:11

2020-12-07T16:11

обязательное медицинское страхование

елена чернякова

здоровье - общество

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a271b4e39ceb44ab3d780e2170e36042.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Изменения в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании РФ" направлены на обеспечение доступности медпомощи для всего населения страны в федеральных центрах, на снижение нагрузки с регионов при осуществлении расчетов между ними и усиление контроля объемов и сроков оказания медпомощи, сообщила в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество" председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.При этом контроль объема сроков и качества оказания медпомощи федеральными госучреждениями будет осуществляться непосредственно ФОМС."Еще одна новация была реализована по поручению президента и связана она с необходимостью усиления контроля субъектами РФ за финансовым обеспечением медпомощи. Для этих целей в состав медико-экологического контроля был включен еще один параметр – контроль объемов финансового обеспечения медпомощи при включении территориальных фондов ОМС в качестве третьей стороны договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20201124/strakhovanie-1586242164.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена чернякова, здоровье - общество, совет федерации рф