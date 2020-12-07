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https://ria.ru/20201207/medbrat-1587970050.html
На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти пациентам с COVID
На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти пациентам с COVID
Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало проверку после сообщений СМИ о медбрате одной из городских больниц, который якобы пожелал смерти... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:30
2020-12-07T10:31
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало проверку после сообщений СМИ о медбрате одной из городских больниц, который якобы пожелал смерти пациентам с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором жительница уральской столицы рассказала, что ее бабушка была госпитализирована в хирургическое отделение больницы №14 с коронавирусом и пневмонией, поразившей 90% легких. Когда пациентка была в реанимации, один медбрат, по словам девушки, заявил пенсионерке, что он бы "всем здесь" сделал смертельный укол. Также, по словам екатеринбурженки, ее бабушку выписали, не полностью вылечив от пневмонии.Там отметили, что для установления всех обстоятельств родственникам пациентки необходимо обратиться к руководству больницы, "которое готово к всестороннему разбирательству ситуации".В штабе отметили, что в ГКБ №14 нет дефицита коек, в том числе и реанимационных, а переводы пациентов внутри больницы или на амбулаторное лечение проводятся лечащим врачом по показаниям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, екатеринбург, происшествия

На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти пациентам с COVID

10:30 07.12.2020 (обновлено: 10:31 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВрач в больнице
Врач в больнице - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало проверку после сообщений СМИ о медбрате одной из городских больниц, который якобы пожелал смерти пациентам с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором жительница уральской столицы рассказала, что ее бабушка была госпитализирована в хирургическое отделение больницы №14 с коронавирусом и пневмонией, поразившей 90% легких. Когда пациентка была в реанимации, один медбрат, по словам девушки, заявил пенсионерке, что он бы "всем здесь" сделал смертельный укол. Также, по словам екатеринбурженки, ее бабушку выписали, не полностью вылечив от пневмонии.
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 09:56Распространение нового коронавируса
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"По сообщениям в СМИ о высказывании сотрудника больницы Горздравом проводится проверка. Если факт частично или полностью подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Поскольку даже в ситуации высокой нагрузки, которая, безусловно, легла на плечи медиков, подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы", - сказали в оперштабе.
Там отметили, что для установления всех обстоятельств родственникам пациентки необходимо обратиться к руководству больницы, "которое готово к всестороннему разбирательству ситуации".
В штабе отметили, что в ГКБ №14 нет дефицита коек, в том числе и реанимационных, а переводы пациентов внутри больницы или на амбулаторное лечение проводятся лечащим врачом по показаниям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЕкатеринбургПроисшествия
 
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