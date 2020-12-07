https://ria.ru/20201207/medbrat-1587970050.html

На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти пациентам с COVID

На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти пациентам с COVID

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало проверку после сообщений СМИ о медбрате одной из городских больниц, который якобы пожелал смерти... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:30

2020-12-07T10:30

2020-12-07T10:31

коронавирус в россии

распространение нового коронавируса

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало проверку после сообщений СМИ о медбрате одной из городских больниц, который якобы пожелал смерти пациентам с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором жительница уральской столицы рассказала, что ее бабушка была госпитализирована в хирургическое отделение больницы №14 с коронавирусом и пневмонией, поразившей 90% легких. Когда пациентка была в реанимации, один медбрат, по словам девушки, заявил пенсионерке, что он бы "всем здесь" сделал смертельный укол. Также, по словам екатеринбурженки, ее бабушку выписали, не полностью вылечив от пневмонии.Там отметили, что для установления всех обстоятельств родственникам пациентки необходимо обратиться к руководству больницы, "которое готово к всестороннему разбирательству ситуации".В штабе отметили, что в ГКБ №14 нет дефицита коек, в том числе и реанимационных, а переводы пациентов внутри больницы или на амбулаторное лечение проводятся лечащим врачом по показаниям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587964142.html

екатеринбург

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коронавирус в россии, екатеринбург, происшествия