На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти пациентам с COVID
10:30 07.12.2020 (обновлено: 10:31 07.12.2020)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало проверку после сообщений СМИ о медбрате одной из городских больниц, который якобы пожелал смерти пациентам с коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором жительница уральской столицы рассказала, что ее бабушка была госпитализирована в хирургическое отделение больницы №14 с коронавирусом и пневмонией, поразившей 90% легких. Когда пациентка была в реанимации, один медбрат, по словам девушки, заявил пенсионерке, что он бы "всем здесь" сделал смертельный укол. Также, по словам екатеринбурженки, ее бабушку выписали, не полностью вылечив от пневмонии.
"По сообщениям в СМИ о высказывании сотрудника больницы Горздравом проводится проверка. Если факт частично или полностью подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Поскольку даже в ситуации высокой нагрузки, которая, безусловно, легла на плечи медиков, подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы", - сказали в оперштабе.
Там отметили, что для установления всех обстоятельств родственникам пациентки необходимо обратиться к руководству больницы, "которое готово к всестороннему разбирательству ситуации".
В штабе отметили, что в ГКБ №14 нет дефицита коек, в том числе и реанимационных, а переводы пациентов внутри больницы или на амбулаторное лечение проводятся лечащим врачом по показаниям.
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