https://ria.ru/20201207/materinstvo-1588010552.html

В Госдуме рассмотрят предложения ОП по теме суррогатного материнства

В Госдуме рассмотрят предложения ОП по теме суррогатного материнства

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовы рассмотреть предложения Общественной палаты РФ по вопросам, связанным с суррогатным материнством,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:31

2020-12-07T13:31

2020-12-07T13:31

госдума рф

тамара плетнева

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовы рассмотреть предложения Общественной палаты РФ по вопросам, связанным с суррогатным материнством, сообщила РИА Новости в понедельник глава комитета Тамара Плетнева.Ранее ОП выработала ряд рекомендаций, которые будут направлены в Минздрав РФ, а также в Федеральное Собрание и правительство РФ. В частности, предлагается утвердить закон, регулирующий вопросы оказания медпомощи родителям, испытывающим сложности с деторождением, при помощи технологий ВРТ, установить обязательное лицензирование деятельности организаций, работающих в сфере суррогатного материнства.ОП также рекомендует прописать в законодательстве требования к иностранцам в отношении будущего ребенка, родившегося с применением технологий суррогатного материнства. Кроме того, в списке рекомендаций палаты - расширение категорий граждан РФ, имеющих право на применение суррогатного материнства, и определение условий их участия в таких программах.Она также сообщила, что поддержит законопроект, регулирующий вопросы суррогатного материнства, когда он будет предложен. "Я буду поддерживать вопросы, что отменять его (суррогатное материнство – ред.) нельзя, потому что многие женщины не могут родить и хотят детей. Я не могу, у меня рука не поднимется отменять его", - сказала Плетнева.Вместе с тем депутат выразила сомнения в отношении законодательного закрепления требований к иностранцам - генетическим родителям будущего ребенка, родившегося с применением технологий суррогатного материнства. "У иностранцев есть свои законы в каждой стране, свои женщины, которые родят, и прочее. Пусть они привлекают своих женщин (для суррогатного материнства – ред.)", - заметила глава комитета.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/1587329465.html

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госдума рф, тамара плетнева, общество