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В Госдуме рассмотрят предложения ОП по теме суррогатного материнства
В Госдуме рассмотрят предложения ОП по теме суррогатного материнства
В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовы рассмотреть предложения Общественной палаты РФ по вопросам, связанным с суррогатным материнством,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:31
2020-12-07T13:31
госдума рф
тамара плетнева
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовы рассмотреть предложения Общественной палаты РФ по вопросам, связанным с суррогатным материнством, сообщила РИА Новости в понедельник глава комитета Тамара Плетнева.Ранее ОП выработала ряд рекомендаций, которые будут направлены в Минздрав РФ, а также в Федеральное Собрание и правительство РФ. В частности, предлагается утвердить закон, регулирующий вопросы оказания медпомощи родителям, испытывающим сложности с деторождением, при помощи технологий ВРТ, установить обязательное лицензирование деятельности организаций, работающих в сфере суррогатного материнства.ОП также рекомендует прописать в законодательстве требования к иностранцам в отношении будущего ребенка, родившегося с применением технологий суррогатного материнства. Кроме того, в списке рекомендаций палаты - расширение категорий граждан РФ, имеющих право на применение суррогатного материнства, и определение условий их участия в таких программах.Она также сообщила, что поддержит законопроект, регулирующий вопросы суррогатного материнства, когда он будет предложен. "Я буду поддерживать вопросы, что отменять его (суррогатное материнство – ред.) нельзя, потому что многие женщины не могут родить и хотят детей. Я не могу, у меня рука не поднимется отменять его", - сказала Плетнева.Вместе с тем депутат выразила сомнения в отношении законодательного закрепления требований к иностранцам - генетическим родителям будущего ребенка, родившегося с применением технологий суррогатного материнства. "У иностранцев есть свои законы в каждой стране, свои женщины, которые родят, и прочее. Пусть они привлекают своих женщин (для суррогатного материнства – ред.)", - заметила глава комитета.
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госдума рф, тамара плетнева, общество

В Госдуме рассмотрят предложения ОП по теме суррогатного материнства

13:31 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовы рассмотреть предложения Общественной палаты РФ по вопросам, связанным с суррогатным материнством, сообщила РИА Новости в понедельник глава комитета Тамара Плетнева.
Ранее ОП выработала ряд рекомендаций, которые будут направлены в Минздрав РФ, а также в Федеральное Собрание и правительство РФ. В частности, предлагается утвердить закон, регулирующий вопросы оказания медпомощи родителям, испытывающим сложности с деторождением, при помощи технологий ВРТ, установить обязательное лицензирование деятельности организаций, работающих в сфере суррогатного материнства.
Родителей выбирают: суррогатное материнство для иностранцев запретят? - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 13:04Прямой эфир
Родителей выбирают: суррогатное материнство для иностранцев запретят?
ОП также рекомендует прописать в законодательстве требования к иностранцам в отношении будущего ребенка, родившегося с применением технологий суррогатного материнства. Кроме того, в списке рекомендаций палаты - расширение категорий граждан РФ, имеющих право на применение суррогатного материнства, и определение условий их участия в таких программах.
"У нас пока ничего нет из Общественной палаты. Я готова рассматривать (предложения – ред.), но пока их нет", - отметила глава комитета ГД. Плетнева также напомнила, что у ОП нет права законодательной инициативы, а есть право вносить свои предложения.
Она также сообщила, что поддержит законопроект, регулирующий вопросы суррогатного материнства, когда он будет предложен. "Я буду поддерживать вопросы, что отменять его (суррогатное материнство – ред.) нельзя, потому что многие женщины не могут родить и хотят детей. Я не могу, у меня рука не поднимется отменять его", - сказала Плетнева.
Вместе с тем депутат выразила сомнения в отношении законодательного закрепления требований к иностранцам - генетическим родителям будущего ребенка, родившегося с применением технологий суррогатного материнства. "У иностранцев есть свои законы в каждой стране, свои женщины, которые родят, и прочее. Пусть они привлекают своих женщин (для суррогатного материнства – ред.)", - заметила глава комитета.
 
Госдума РФТамара ПлетневаОбщество
 
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