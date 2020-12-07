https://ria.ru/20201207/maski-1588013569.html

В РПЦ выступили за "наведение дисциплины" с масочным режимом в храмах

В РПЦ выступили за "наведение дисциплины" с масочным режимом в храмах

В Московской патриархии выступили за "наведение дисциплины" с соблюдением масочного режима в православных храмах, которого сейчас придерживаются не все... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:50

2020-12-07T13:50

2020-12-07T13:50

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Московской патриархии выступили за "наведение дисциплины" с соблюдением масочного режима в православных храмах, которого сейчас придерживаются не все прихожане Русской православной церкви."Без сомнения в храмах должен сейчас соблюдаться масочный режим. Не везде этого придерживаются... это вопрос наведения дисциплины, конечно", - написал в понедельник заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.Говоря о том, почему в Церкви выступают против предложений закрыть храмы для верующих в условиях второй волны пандемии коронавируса, он отметил, что причина не в том, что Русская православная церковь теряет доходы из-за отсутствия прихожан, а "в том, что у верующих должна сохраняться возможность (право) объединяться в храмах за богослужениями".При этом епископ Савва отметил, что материально в РПЦ справились, пусть и "не без трудностей", и при первой волне, когда храмы были недоступны для большинства мирян почти два месяца подряд. "Справились бы и сейчас (опять же не без трудностей)", - написал иерарх.Представитель РПЦ напомнил, что "для верующего человека храмовая молитва - это отнюдь не второстепенная опция, которой можно временно пренебречь (как можно временно пренебречь походом в театр, например)". "Весеннего эпизода, случившегося на фоне общей паники, вполне хватило", - добавил Савва.Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что сокращение числа возможных участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений. По его словам, власти города ожидают соответствующее постановление РПЦ. В ответ на эти меры епископ Савва в минувшую пятницу заявил РИА Новости, что ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, неуместны и не соответствуют эпидемиологической обстановке.

https://ria.ru/20201205/piter-1587768245.html

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новости - религия и мировоззрение