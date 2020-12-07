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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201207/maski-1588013569.html
В РПЦ выступили за "наведение дисциплины" с масочным режимом в храмах
В РПЦ выступили за "наведение дисциплины" с масочным режимом в храмах
В Московской патриархии выступили за "наведение дисциплины" с соблюдением масочного режима в православных храмах, которого сейчас придерживаются не все... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:50
2020-12-07T13:50
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Московской патриархии выступили за "наведение дисциплины" с соблюдением масочного режима в православных храмах, которого сейчас придерживаются не все прихожане Русской православной церкви."Без сомнения в храмах должен сейчас соблюдаться масочный режим. Не везде этого придерживаются... это вопрос наведения дисциплины, конечно", - написал в понедельник заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.Говоря о том, почему в Церкви выступают против предложений закрыть храмы для верующих в условиях второй волны пандемии коронавируса, он отметил, что причина не в том, что Русская православная церковь теряет доходы из-за отсутствия прихожан, а "в том, что у верующих должна сохраняться возможность (право) объединяться в храмах за богослужениями".При этом епископ Савва отметил, что материально в РПЦ справились, пусть и "не без трудностей", и при первой волне, когда храмы были недоступны для большинства мирян почти два месяца подряд. "Справились бы и сейчас (опять же не без трудностей)", - написал иерарх.Представитель РПЦ напомнил, что "для верующего человека храмовая молитва - это отнюдь не второстепенная опция, которой можно временно пренебречь (как можно временно пренебречь походом в театр, например)". "Весеннего эпизода, случившегося на фоне общей паники, вполне хватило", - добавил Савва.Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что сокращение числа возможных участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений. По его словам, власти города ожидают соответствующее постановление РПЦ. В ответ на эти меры епископ Савва в минувшую пятницу заявил РИА Новости, что ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, неуместны и не соответствуют эпидемиологической обстановке.
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новости - религия и мировоззрение

В РПЦ выступили за "наведение дисциплины" с масочным режимом в храмах

13:50 07.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Московской патриархии выступили за "наведение дисциплины" с соблюдением масочного режима в православных храмах, которого сейчас придерживаются не все прихожане Русской православной церкви.
"Без сомнения в храмах должен сейчас соблюдаться масочный режим. Не везде этого придерживаются... это вопрос наведения дисциплины, конечно", - написал в понедельник заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.
Говоря о том, почему в Церкви выступают против предложений закрыть храмы для верующих в условиях второй волны пандемии коронавируса, он отметил, что причина не в том, что Русская православная церковь теряет доходы из-за отсутствия прихожан, а "в том, что у верующих должна сохраняться возможность (право) объединяться в храмах за богослужениями".
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 10:10Религия и мировоззрение
В РПЦ сочли неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге
При этом епископ Савва отметил, что материально в РПЦ справились, пусть и "не без трудностей", и при первой волне, когда храмы были недоступны для большинства мирян почти два месяца подряд. "Справились бы и сейчас (опять же не без трудностей)", - написал иерарх.
Представитель РПЦ напомнил, что "для верующего человека храмовая молитва - это отнюдь не второстепенная опция, которой можно временно пренебречь (как можно временно пренебречь походом в театр, например)". "Весеннего эпизода, случившегося на фоне общей паники, вполне хватило", - добавил Савва.
Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что сокращение числа возможных участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений. По его словам, власти города ожидают соответствующее постановление РПЦ. В ответ на эти меры епископ Савва в минувшую пятницу заявил РИА Новости, что ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, неуместны и не соответствуют эпидемиологической обстановке.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
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