https://ria.ru/20201207/maska-1588024840.html

Попова оценила соблюдение масочного режима в регионах

Попова оценила соблюдение масочного режима в регионах

Масочный режим соблюдается преимущественно во всех регионах России, однако на прошлой неделе за его нарушение составлено около 30 тысяч протоколов об... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:30

2020-12-07T14:30

2020-12-07T14:39

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Масочный режим соблюдается преимущественно во всех регионах России, однако на прошлой неделе за его нарушение составлено около 30 тысяч протоколов об административном правонарушении, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Масочный режим соблюдается преимущественно во всех субъектах РФ, он введён во всех субъектах РФ, но вместе с тем, за прошедшую неделю за нарушение масочного режима составлено более 30 тысяч протоколов об административном правонарушении", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество