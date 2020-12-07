https://ria.ru/20201207/manson-1587740443.html

Мэрилин Мэнсон стал рок-викингом в сериале "Американские боги"

Мэрилин Мэнсон стал рок-викингом в сериале "Американские боги"

В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Американские боги", к актерскому составу которого присоединился Мэрилин Мэнсон. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T04:45

2020-12-07T04:45

2020-12-07T05:53

культура

кино и сериалы

новости культуры

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Американские боги", к актерскому составу которого присоединился Мэрилин Мэнсон.Певец стал в фильме рок-викингом, в ролике он и выступает на сцене, и машет мечом. "Мы поймаем и убьем каждого, кто встанет на нашем пути", — заявляет в трейлере лидер новых богов мистер Мир. Судя по видео, он не шутит.В центре сюжета конфликт между "старыми" богами под предводительством Одина (Иэн Макшейн) и "новыми" богами цифровых технологий В основе сериала одноименный роман Нила Геймана. Премьера третьего сезона из десяти эпизодов запланирована на 10 января.

https://ria.ru/20201130/manson-1586933860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер)