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Мэрилин Мэнсон стал рок-викингом в сериале "Американские боги"
Мэрилин Мэнсон стал рок-викингом в сериале "Американские боги"
В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Американские боги", к актерскому составу которого присоединился Мэрилин Мэнсон. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:45
2020-12-07T05:53
культура
кино и сериалы
новости культуры
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Американские боги", к актерскому составу которого присоединился Мэрилин Мэнсон.Певец стал в фильме рок-викингом, в ролике он и выступает на сцене, и машет мечом. "Мы поймаем и убьем каждого, кто встанет на нашем пути", — заявляет в трейлере лидер новых богов мистер Мир. Судя по видео, он не шутит.В центре сюжета конфликт между "старыми" богами под предводительством Одина (Иэн Макшейн) и "новыми" богами цифровых технологий В основе сериала одноименный роман Нила Геймана. Премьера третьего сезона из десяти эпизодов запланирована на 10 января.
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кино и сериалы, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

Мэрилин Мэнсон стал рок-викингом в сериале "Американские боги"

04:45 07.12.2020 (обновлено: 05:53 07.12.2020)
 
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Американские боги", к актерскому составу которого присоединился Мэрилин Мэнсон.
Певец стал в фильме рок-викингом, в ролике он и выступает на сцене, и машет мечом.
"Мы поймаем и убьем каждого, кто встанет на нашем пути", — заявляет в трейлере лидер новых богов мистер Мир. Судя по видео, он не шутит.
В центре сюжета конфликт между "старыми" богами под предводительством Одина (Иэн Макшейн) и "новыми" богами цифровых технологий
В основе сериала одноименный роман Нила Геймана.
Премьера третьего сезона из десяти эпизодов запланирована на 10 января.
Мэрилин Мэнсон. Долгий, трудный путь из ада. Издательство ReganBooks. 1998 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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