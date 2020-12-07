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Мэрилин Мэнсон стал рок-викингом в сериале "Американские боги"
Мэрилин Мэнсон стал рок-викингом в сериале "Американские боги"
В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Американские боги", к актерскому составу которого присоединился Мэрилин Мэнсон. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:45
2020-12-07T04:45
2020-12-07T05:53
культура
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новости культуры
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Американские боги", к актерскому составу которого присоединился Мэрилин Мэнсон.Певец стал в фильме рок-викингом, в ролике он и выступает на сцене, и машет мечом. "Мы поймаем и убьем каждого, кто встанет на нашем пути", — заявляет в трейлере лидер новых богов мистер Мир. Судя по видео, он не шутит.В центре сюжета конфликт между "старыми" богами под предводительством Одина (Иэн Макшейн) и "новыми" богами цифровых технологий В основе сериала одноименный роман Нила Геймана. Премьера третьего сезона из десяти эпизодов запланирована на 10 января.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости.
В сети появился
трейлер третьего сезона сериала "Американские боги", к актерскому составу которого присоединился Мэрилин Мэнсон.
Певец стал в фильме рок-викингом, в ролике он и выступает на сцене, и машет мечом.
"Мы поймаем и убьем каждого, кто встанет на нашем пути", — заявляет в трейлере лидер новых богов мистер Мир. Судя по видео, он не шутит.
В центре сюжета конфликт между "старыми" богами под предводительством Одина (Иэн Макшейн) и "новыми" богами цифровых технологий
В основе сериала одноименный роман Нила Геймана.
Премьера третьего сезона из десяти эпизодов запланирована на 10 января.