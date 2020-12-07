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Названо опасное для здоровья количество мандаринов
Названо опасное для здоровья количество мандаринов
Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева в интервью телеканалу "МИР 24" призвала россиян не есть слишком много мандаринов. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:50
2020-12-07T18:50
новый год
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева в интервью телеканалу "МИР 24" призвала россиян не есть слишком много мандаринов.Специалист подчеркнула, что чрезмерное употребление любого фрукта приводит к его непереносимости, но для всех здоровых людей небольшое количество данного продукта в рационе не нанесет никакого вреда."Если есть по два-три мандарина, а в другие дни добавлять другие фрукты — яблоки, бананы, груши, то мы сводим риски нежелательных реакций к минимуму", — сказала эксперт. Десяток мандаринов, по ее словам, даже для здорового организма будет уже "многовато" и может привести к нежелательным последствиям.Схожим образом дело обстоит и с другим завсегдатаем праздничного новогоднего стола — ананасом. При умеренном употреблении людям без аллергии этот фрукт будет очень полезным, так как благодаря ферментам, содержащимся в нем, способствует лучшему усвоению продуктов, подчеркнула Селезнева. Также врачи советуют включить в новогоднее меню креветки, это продукт, богатый белком.
https://ria.ru/20191228/1562972283.html
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новый год, здоровье - общество

Названо опасное для здоровья количество мандаринов

15:50 07.12.2020 (обновлено: 18:50 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивПрилавок с мандаринами в суперсторе "Магнит"
Прилавок с мандаринами в суперсторе Магнит - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева в интервью телеканалу "МИР 24" призвала россиян не есть слишком много мандаринов.
Специалист подчеркнула, что чрезмерное употребление любого фрукта приводит к его непереносимости, но для всех здоровых людей небольшое количество данного продукта в рационе не нанесет никакого вреда.
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 28.12.2019
28 декабря 2019, 13:38
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
"Если есть по два-три мандарина, а в другие дни добавлять другие фрукты — яблоки, бананы, груши, то мы сводим риски нежелательных реакций к минимуму", — сказала эксперт. Десяток мандаринов, по ее словам, даже для здорового организма будет уже "многовато" и может привести к нежелательным последствиям.
Схожим образом дело обстоит и с другим завсегдатаем праздничного новогоднего стола — ананасом. При умеренном употреблении людям без аллергии этот фрукт будет очень полезным, так как благодаря ферментам, содержащимся в нем, способствует лучшему усвоению продуктов, подчеркнула Селезнева. Также врачи советуют включить в новогоднее меню креветки, это продукт, богатый белком.
 
Новый годЗдоровье - Общество
 
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