https://ria.ru/20201207/mandariny-1588046103.html
Названо опасное для здоровья количество мандаринов
Названо опасное для здоровья количество мандаринов
Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева в интервью телеканалу "МИР 24" призвала россиян не есть слишком много мандаринов. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:50
2020-12-07T15:50
2020-12-07T18:50
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здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева в интервью телеканалу "МИР 24" призвала россиян не есть слишком много мандаринов.Специалист подчеркнула, что чрезмерное употребление любого фрукта приводит к его непереносимости, но для всех здоровых людей небольшое количество данного продукта в рационе не нанесет никакого вреда."Если есть по два-три мандарина, а в другие дни добавлять другие фрукты — яблоки, бананы, груши, то мы сводим риски нежелательных реакций к минимуму", — сказала эксперт. Десяток мандаринов, по ее словам, даже для здорового организма будет уже "многовато" и может привести к нежелательным последствиям.Схожим образом дело обстоит и с другим завсегдатаем праздничного новогоднего стола — ананасом. При умеренном употреблении людям без аллергии этот фрукт будет очень полезным, так как благодаря ферментам, содержащимся в нем, способствует лучшему усвоению продуктов, подчеркнула Селезнева. Также врачи советуют включить в новогоднее меню креветки, это продукт, богатый белком.
https://ria.ru/20191228/1562972283.html
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новый год, здоровье - общество
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева в интервью телеканалу "МИР 24
" призвала россиян не есть слишком много мандаринов
.
Специалист подчеркнула, что чрезмерное употребление любого фрукта приводит к его непереносимости, но для всех здоровых людей небольшое количество данного продукта в рационе не нанесет никакого вреда.
"Если есть по два-три мандарина, а в другие дни добавлять другие фрукты — яблоки, бананы, груши, то мы сводим риски нежелательных реакций к минимуму", — сказала эксперт. Десяток мандаринов, по ее словам, даже для здорового организма будет уже "многовато" и может привести к нежелательным последствиям.
Схожим образом дело обстоит и с другим завсегдатаем праздничного новогоднего стола — ананасом. При умеренном употреблении людям без аллергии этот фрукт будет очень полезным, так как благодаря ферментам, содержащимся в нем, способствует лучшему усвоению продуктов, подчеркнула Селезнева. Также врачи советуют включить в новогоднее меню креветки, это продукт, богатый белком.