https://ria.ru/20201207/mandariny-1588046103.html

Названо опасное для здоровья количество мандаринов

Названо опасное для здоровья количество мандаринов

Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева в интервью телеканалу "МИР 24" призвала россиян не есть слишком много мандаринов. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:50

2020-12-07T15:50

2020-12-07T18:50

новый год

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564191505_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_08efb5e8347b4b497c23a2d6a1fd40cc.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева в интервью телеканалу "МИР 24" призвала россиян не есть слишком много мандаринов.Специалист подчеркнула, что чрезмерное употребление любого фрукта приводит к его непереносимости, но для всех здоровых людей небольшое количество данного продукта в рационе не нанесет никакого вреда."Если есть по два-три мандарина, а в другие дни добавлять другие фрукты — яблоки, бананы, груши, то мы сводим риски нежелательных реакций к минимуму", — сказала эксперт. Десяток мандаринов, по ее словам, даже для здорового организма будет уже "многовато" и может привести к нежелательным последствиям.Схожим образом дело обстоит и с другим завсегдатаем праздничного новогоднего стола — ананасом. При умеренном употреблении людям без аллергии этот фрукт будет очень полезным, так как благодаря ферментам, содержащимся в нем, способствует лучшему усвоению продуктов, подчеркнула Селезнева. Также врачи советуют включить в новогоднее меню креветки, это продукт, богатый белком.

https://ria.ru/20191228/1562972283.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, здоровье - общество