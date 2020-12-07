https://ria.ru/20201207/mandarin-1587943150.html

Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины

Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала в РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T01:53

2020-12-07T01:53

2020-12-07T01:54

ольга григорьян

мандарины

фрукты

здоровье

общество

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Кому ни в коем случае нельзя есть мандарины?

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе стоит от них отказаться.Медик объяснила, что злоупотребление мандаринами может негативно сказаться на фигуре, поскольку они содержат наибольшее количество фруктозы среди всех цитрусовых.Диетолог также отметила, что у аллергиков из-за этих фруктов может возникнуть крапивница, аллергический насморк или даже удушью, поэтому таким людям следует особенно внимательно относиться к наличию мандаринов на праздничном столе."Если вы страдаете аллергическими болезнями, то эти фрукты тоже надо убрать из своего питания. Конечно, ограничивать дозу детям", — объяснила Григорьян.Кроме того, специалист добавила, что в период обострения желудочно-кишечных заболеваний также необходимо дозированно есть цитрусовые.

https://ria.ru/20201205/mandariny-1587775592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга григорьян, мандарины, фрукты, здоровье, общество