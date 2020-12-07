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Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала в РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T01:53
2020-12-07T01:54
ольга григорьян
мандарины
фрукты
здоровье
общество
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Кому ни в коем случае нельзя есть мандарины?
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе стоит от них отказаться.Медик объяснила, что злоупотребление мандаринами может негативно сказаться на фигуре, поскольку они содержат наибольшее количество фруктозы среди всех цитрусовых.Диетолог также отметила, что у аллергиков из-за этих фруктов может возникнуть крапивница, аллергический насморк или даже удушью, поэтому таким людям следует особенно внимательно относиться к наличию мандаринов на праздничном столе."Если вы страдаете аллергическими болезнями, то эти фрукты тоже надо убрать из своего питания. Конечно, ограничивать дозу детям", — объяснила Григорьян.Кроме того, специалист добавила, что в период обострения желудочно-кишечных заболеваний также необходимо дозированно есть цитрусовые.
https://ria.ru/20201205/mandariny-1587775592.html
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ольга григорьян, мандарины, фрукты, здоровье, общество

Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины

01:53 07.12.2020 (обновлено: 01:54 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе стоит от них отказаться.
Медик объяснила, что злоупотребление мандаринами может негативно сказаться на фигуре, поскольку они содержат наибольшее количество фруктозы среди всех цитрусовых.
"Людям, которые хотят похудеть, и тем, у кого есть ожирение, сахарный диабет, дозу этих фруктов нужно контролировать. Допустимо два мандарина в день, не больше", — сказала Григорьян.
Диетолог также отметила, что у аллергиков из-за этих фруктов может возникнуть крапивница, аллергический насморк или даже удушью, поэтому таким людям следует особенно внимательно относиться к наличию мандаринов на праздничном столе.
"Если вы страдаете аллергическими болезнями, то эти фрукты тоже надо убрать из своего питания. Конечно, ограничивать дозу детям", — объяснила Григорьян.
Кроме того, специалист добавила, что в период обострения желудочно-кишечных заболеваний также необходимо дозированно есть цитрусовые.
Витрина с мандаринами - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 06:07
Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
 
Ольга ГригорьянМандариныфруктыЗдоровьеОбщество
 
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