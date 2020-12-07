https://ria.ru/20201207/maldivy-1588041979.html

Эксперты рассказали, почему Мальдивы становятся популярнее у россиян

Эксперты рассказали, почему Мальдивы становятся популярнее у россиян

Число туристов из России, прибывших на Мальдивы в ноябре, возросло по сравнению с предыдущим месяцем на 43 процента – до 8581 человека, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:39

2020-12-07T17:39

2020-12-07T17:39

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Число туристов из России, прибывших на Мальдивы в ноябре, возросло по сравнению с предыдущим месяцем на 43 процента – до 8581 человека, сообщает TourDom.ru. Всего в последний месяц осени острова посетили 35 759 иностранных гостей. И россияне значительно опередили по числу визитов индийцев, американцев, британцев и немцев. Ежедневно в столичный аэропорт Мале прилетают около 300–500 пассажиров из РФ, максимальная цифра – 908 человек– была зафиксирована 28 ноября. Это стало возможно после того, как частота полетов на острова увеличилась, а стоимость билетов стала более привлекательной. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста числа российских гостей на Мальдивах. Национальный российский перевозчик вновь планирует увеличить количество рейсов, и еще две авиакомпании начнут выполнять полеты в эту страну.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

мале

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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