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https://ria.ru/20201207/maldivy-1588041979.html
Эксперты рассказали, почему Мальдивы становятся популярнее у россиян
Эксперты рассказали, почему Мальдивы становятся популярнее у россиян
Число туристов из России, прибывших на Мальдивы в ноябре, возросло по сравнению с предыдущим месяцем на 43 процента – до 8581 человека, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:39
2020-12-07T17:39
авиарейсы
туризм
куда можно лететь
куда поехать
туризм
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Число туристов из России, прибывших на Мальдивы в ноябре, возросло по сравнению с предыдущим месяцем на 43 процента – до 8581 человека, сообщает TourDom.ru. Всего в последний месяц осени острова посетили 35 759 иностранных гостей. И россияне значительно опередили по числу визитов индийцев, американцев, британцев и немцев. Ежедневно в столичный аэропорт Мале прилетают около 300–500 пассажиров из РФ, максимальная цифра – 908 человек– была зафиксирована 28 ноября. Это стало возможно после того, как частота полетов на острова увеличилась, а стоимость билетов стала более привлекательной. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста числа российских гостей на Мальдивах. Национальный российский перевозчик вновь планирует увеличить количество рейсов, и еще две авиакомпании начнут выполнять полеты в эту страну.
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авиарейсы, куда можно лететь, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, мале, мальдивы

Эксперты рассказали, почему Мальдивы становятся популярнее у россиян

17:39 07.12.2020
 
© Фото : Pixabay/JonnyBelvedereВосход солнца на одном из Мальдивских островов
Восход солнца на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Pixabay/JonnyBelvedere
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Число туристов из России, прибывших на Мальдивы в ноябре, возросло по сравнению с предыдущим месяцем на 43 процента – до 8581 человека, сообщает TourDom.ru.
Всего в последний месяц осени острова посетили 35 759 иностранных гостей. И россияне значительно опередили по числу визитов индийцев, американцев, британцев и немцев. Ежедневно в столичный аэропорт Мале прилетают около 300–500 пассажиров из РФ, максимальная цифра – 908 человек– была зафиксирована 28 ноября.
Это стало возможно после того, как частота полетов на острова увеличилась, а стоимость билетов стала более привлекательной.
В ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста числа российских гостей на Мальдивах. Национальный российский перевозчик вновь планирует увеличить количество рейсов, и еще две авиакомпании начнут выполнять полеты в эту страну.
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