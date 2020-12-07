Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201207/lukashenko-1588037996.html
Лукашенко назвал безработных тунеядцами и призвал устроить их на работу
Лукашенко назвал безработных тунеядцами и призвал устроить их на работу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству поставить на учет и трудоустроить безработных, чтобы они "не шатались" по улицам. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:22
2020-12-07T18:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588041372_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cc7340ff956aeb27d75c6f8d12379ab6.jpg
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству поставить на учет и трудоустроить безработных, чтобы они "не шатались" по улицам.Президент утверждает, что государство тратит огромные деньги на раскрытие этих преступлений, а потом некоторых еще содержит "в местах не столь отдаленных"."Еще раз повторяю: заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", - добавил Лукашенко.По словам белорусского лидера, "сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это – будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201207/lukashenko-1587985892.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лукашенко приказал заставить работать "всех тунеядцев болтающихся"
Лукашенко потребовал поставить на учет и заставить работать "всех тунеядцев болтающихся", при необходимости привлечь милицию. Неработающий человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, считает глава Белоруссии.
2020-12-07T15:22
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588041372_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5a0a9c63c5ec9d4e27f7878955a883b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал безработных тунеядцами и призвал устроить их на работу

15:22 07.12.2020 (обновлено: 18:41 07.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству поставить на учет и трудоустроить безработных, чтобы они "не шатались" по улицам.

"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции - подключите, кого вы считаете нужным - немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", - поручил Лукашенко во время совещания в понедельник в Минске. Фрагмент совещания опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

Президент утверждает, что государство тратит огромные деньги на раскрытие этих преступлений, а потом некоторых еще содержит "в местах не столь отдаленных".
"Еще раз повторяю: заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", - добавил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, "сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это – будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 11:44
Лукашенко описал "демократичную схему" распределения полномочий в стране
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
Лента новостейМолния