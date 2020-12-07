Лукашенко назвал безработных тунеядцами и призвал устроить их на работу
15:22 07.12.2020 (обновлено: 18:41 07.12.2020)
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству поставить на учет и трудоустроить безработных, чтобы они "не шатались" по улицам.
"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции - подключите, кого вы считаете нужным - немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", - поручил Лукашенко во время совещания в понедельник в Минске. Фрагмент совещания опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
Президент утверждает, что государство тратит огромные деньги на раскрытие этих преступлений, а потом некоторых еще содержит "в местах не столь отдаленных".
"Еще раз повторяю: заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", - добавил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, "сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это – будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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