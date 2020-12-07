https://ria.ru/20201207/lukashenko-1588037996.html

Лукашенко назвал безработных тунеядцами и призвал устроить их на работу

Лукашенко назвал безработных тунеядцами и призвал устроить их на работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству поставить на учет и трудоустроить безработных, чтобы они "не шатались" по улицам. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:22

2020-12-07T15:22

2020-12-07T18:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству поставить на учет и трудоустроить безработных, чтобы они "не шатались" по улицам.Президент утверждает, что государство тратит огромные деньги на раскрытие этих преступлений, а потом некоторых еще содержит "в местах не столь отдаленных"."Еще раз повторяю: заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", - добавил Лукашенко.По словам белорусского лидера, "сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это – будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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Лукашенко приказал заставить работать "всех тунеядцев болтающихся" Лукашенко потребовал поставить на учет и заставить работать "всех тунеядцев болтающихся", при необходимости привлечь милицию. Неработающий человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, считает глава Белоруссии. 2020-12-07T15:22 true PT0M57S

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире