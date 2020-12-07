https://ria.ru/20201207/lukashenko-1587989867.html

Лукашенко пригрозил чиновникам отставкой за невыполнение планов развития

Лукашенко пригрозил чиновникам отставкой за невыполнение планов развития

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по проектам развития страны на 2021 год заявил, что при неисполнении утвержденных планов чиновники могут... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:02

2020-12-07T12:02

2020-12-07T12:02

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg

МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по проектам развития страны на 2021 год заявил, что при неисполнении утвержденных планов чиновники могут лишиться своих постов.Согласно сообщению агентства Sputnik Беларусь , на совещании в понедельник правительство и Национальный банк внесли на рассмотрение президента пакет прогнозных документов на будущий год.Президент обратил внимание, что власти очень бойко, очень быстро осуществляют разного рода прогнозы, принимают решения."Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах президента, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему", - сказал Лукашенко.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201206/protest-1587935611.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире