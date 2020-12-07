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Лукашенко пригрозил чиновникам отставкой за невыполнение планов развития
Лукашенко пригрозил чиновникам отставкой за невыполнение планов развития
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по проектам развития страны на 2021 год заявил, что при неисполнении утвержденных планов чиновники могут... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:02
2020-12-07T12:02
2020-12-07T12:02
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по проектам развития страны на 2021 год заявил, что при неисполнении утвержденных планов чиновники могут лишиться своих постов.Согласно сообщению агентства Sputnik Беларусь , на совещании в понедельник правительство и Национальный банк внесли на рассмотрение президента пакет прогнозных документов на будущий год.Президент обратил внимание, что власти очень бойко, очень быстро осуществляют разного рода прогнозы, принимают решения."Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах президента, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему", - сказал Лукашенко.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на совещании по проектам развития страны на 2021 год заявил, что при неисполнении утвержденных планов чиновники могут лишиться своих постов.
Согласно сообщению агентства Sputnik Беларусь
, на совещании в понедельник правительство и Национальный банк внесли на рассмотрение президента пакет прогнозных документов на будущий год.
"По установившейся практике последние годы это (прогнозы – ред.) не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки (для проверки исполнения прогнозов – ред.) в полгода, девять месяцев, по итогам года. Кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом договоримся раз и навсегда", - цитирует агентство слова Лукашенко.
Президент обратил внимание, что власти очень бойко, очень быстро осуществляют разного рода прогнозы, принимают решения.
"Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах президента, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему", - сказал Лукашенко.
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