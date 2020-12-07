Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/lukashenko-1587985892.html
Лукашенко описал "демократичную схему" распределения полномочий в стране
Лукашенко описал "демократичную схему" распределения полномочий в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране перераспределят полномочия между ветвями власти, и назвал новую схему демократической и... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:44
2020-12-07T13:10
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg
МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране перераспределят полномочия между ветвями власти, и назвал новую схему демократической и прозрачной.Глава государства также привел свое видение схемы распределения полномочий. "В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа", — сказал Лукашенко.Речь идет о Всебелорусском народном собрании — съезде членов правительства и других ветвей власти, а также представителей различных отраслей и делегатов со всех регионов. Мероприятие проводят раз в пять лет, на нем оценивают проделанную работу и намечают новые цели. Предыдущее (пятое по счету) собрание было в 2016 году, шестое состоится в 2021-м на фоне пандемии и политического кризиса в стране.В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция во главе со Светланой Тихановской с этим не согласна. Сейчас наиболее масштабные акции проходят по воскресеньям.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/lukashenko-1587733053.html
https://ria.ru/20201203/tikhanovskaya-1587513318.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1920x0_80_0_0_cfa0e5557c4884f91135c0dbc3a8e78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко описал "демократичную схему" распределения полномочий в стране

11:44 07.12.2020 (обновлено: 13:10 07.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране перераспределят полномочия между ветвями власти, и назвал новую схему демократической и прозрачной.

"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия", — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Глава государства также привел свое видение схемы распределения полномочий.
"В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа", — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 18:39
"Где деньги?" Лукашенко обратился к протестующим, уехавшим за рубеж
Речь идет о Всебелорусском народном собрании — съезде членов правительства и других ветвей власти, а также представителей различных отраслей и делегатов со всех регионов. Мероприятие проводят раз в пять лет, на нем оценивают проделанную работу и намечают новые цели. Предыдущее (пятое по счету) собрание было в 2016 году, шестое состоится в 2021-м на фоне пандемии и политического кризиса в стране.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция во главе со Светланой Тихановской с этим не согласна. Сейчас наиболее масштабные акции проходят по воскресеньям.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 14:49Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
Лента новостейМолния