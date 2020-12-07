https://ria.ru/20201207/lukashenko-1587985892.html

Лукашенко описал "демократичную схему" распределения полномочий в стране

Лукашенко описал "демократичную схему" распределения полномочий в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране перераспределят полномочия между ветвями власти, и назвал новую схему демократической и... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:44

2020-12-07T11:44

2020-12-07T13:10

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране перераспределят полномочия между ветвями власти, и назвал новую схему демократической и прозрачной.Глава государства также привел свое видение схемы распределения полномочий. "В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа", — сказал Лукашенко.Речь идет о Всебелорусском народном собрании — съезде членов правительства и других ветвей власти, а также представителей различных отраслей и делегатов со всех регионов. Мероприятие проводят раз в пять лет, на нем оценивают проделанную работу и намечают новые цели. Предыдущее (пятое по счету) собрание было в 2016 году, шестое состоится в 2021-м на фоне пандемии и политического кризиса в стране.В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция во главе со Светланой Тихановской с этим не согласна. Сейчас наиболее масштабные акции проходят по воскресеньям.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/lukashenko-1587733053.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире