Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/lokdaun-1588031122.html
Греция продлила локдаун из-за коронавируса до 7 января
Греция продлила локдаун из-за коронавируса до 7 января
Греция продлила до 7 января локдаун из-за коронавируса - будут закрыты школы, предприятия общественного питания, суды, развлекательные учреждения, горнолыжные... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:58
2020-12-07T15:41
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538294_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_8bfc09540e88ab9370b8560eca0ff87b.jpg
АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Греция продлила до 7 января локдаун из-за коронавируса - будут закрыты школы, предприятия общественного питания, суды, развлекательные учреждения, горнолыжные центры, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.Отменяются спортивные мероприятия, за исключением одобренных комиссией минздрава. К ним относятся чемпионаты Суперлиги в футболе и Basket League в баскетболе. Помимо этого, будет запрещено передвижение между регионами, сохранится комендантский час с запретом на передвижение ночью. Прибывающие в Грецию из-за границы с 18 декабря должны будут проходить десятидневный карантин, сообщил Петсас."Те, кто возвращается в Грецию из-за рубежа, помимо заполнения электронной формы PLF, должны будут представить отрицательный молекулярный тест (ПЦР), сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, пройти экспресс-тест и пройти 10-дневный профилактический карантин, если они въезжают в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года", - сказал он.Что касается открытия церквей, парикмахерских и магазинов розничной торговли, в конце недели будут сделаны новые заявления, сообщил Петсас.Он пояснил решение о продлении карантина сложной эпидемиологической ситуацией."Эпидемиологические данные показывают стабилизацию и небольшое снижение числа случаев инфицирования. Однако темпы снижения медленные и заставляют правительство выбирать возврат к нормальной жизни с более безопасным путем. Наш путь будет медленнее, но стабильное", - сказал представитель правительства."Защиту общественного здоровья и общественной жизни нельзя взвесить ни на каких весах", - добавил Петсас.По его словам, среднее количество инфицированных снизилось до 1609 случаев в сутки, по сравнению с 2352 случаями в период с 5 по 11 ноября, то есть в первую неделю второго карантина, и 2674 случаями в период с 12 по 18 ноября. "Число госпитализированных остается высоким, 4008 человек против 4079 госпитализированных на 20 ноября, при этом среднее количество поступающих в больницы в день уменьшилось до 343 с 447, поступление равно числу выписанных", - сказал он.Петсас выразил надежду, что удастся победить коронавирус в ближайшие месяцы. "Вместе с новым Рождеством в этом году приходит надежда, которую наука приносит миру, предлагая безопасные и эффективные вакцины", - сказал он.Карантин в Греции был введен с 7 ноября до 30 ноября, он дважды продлевался. В стране действует комендантский час – запрещено передвижение с 21.00 до 05.00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрыты предприятия общественного питания, не работают школы и детсады, вузы. Разрешена работа только продовольственных магазинов. С 7 декабря начали работать небольшие рождественские магазины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html
https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201121/koronavirus-1585697565.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538294_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_6f9529d1e5afac4fdf19563938f8b6f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, греция, в мире

Греция продлила локдаун из-за коронавируса до 7 января

14:58 07.12.2020 (обновлено: 15:41 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкВид на город с холма Акрополь в Афинах
Вид на город с холма Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Греция продлила до 7 января локдаун из-за коронавируса - будут закрыты школы, предприятия общественного питания, суды, развлекательные учреждения, горнолыжные центры, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.
Отменяются спортивные мероприятия, за исключением одобренных комиссией минздрава. К ним относятся чемпионаты Суперлиги в футболе и Basket League в баскетболе. Помимо этого, будет запрещено передвижение между регионами, сохранится комендантский час с запретом на передвижение ночью. Прибывающие в Грецию из-за границы с 18 декабря должны будут проходить десятидневный карантин, сообщил Петсас.
Люди на одном из каналов в Венеции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 08:00Туризм
Полный локдаун? Что сейчас происходит в городах Европы
"Те, кто возвращается в Грецию из-за рубежа, помимо заполнения электронной формы PLF, должны будут представить отрицательный молекулярный тест (ПЦР), сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, пройти экспресс-тест и пройти 10-дневный профилактический карантин, если они въезжают в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года", - сказал он.
Что касается открытия церквей, парикмахерских и магазинов розничной торговли, в конце недели будут сделаны новые заявления, сообщил Петсас.
Он пояснил решение о продлении карантина сложной эпидемиологической ситуацией.
"Эпидемиологические данные показывают стабилизацию и небольшое снижение числа случаев инфицирования. Однако темпы снижения медленные и заставляют правительство выбирать возврат к нормальной жизни с более безопасным путем. Наш путь будет медленнее, но стабильное", - сказал представитель правительства.
Прохожие на улице в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 08:00Распространение нового коронавируса
И снова страх и бдительность. Что ждет Европу после отмены локдауна
"Защиту общественного здоровья и общественной жизни нельзя взвесить ни на каких весах", - добавил Петсас.
По его словам, среднее количество инфицированных снизилось до 1609 случаев в сутки, по сравнению с 2352 случаями в период с 5 по 11 ноября, то есть в первую неделю второго карантина, и 2674 случаями в период с 12 по 18 ноября. "Число госпитализированных остается высоким, 4008 человек против 4079 госпитализированных на 20 ноября, при этом среднее количество поступающих в больницы в день уменьшилось до 343 с 447, поступление равно числу выписанных", - сказал он.
Петсас выразил надежду, что удастся победить коронавирус в ближайшие месяцы. "Вместе с новым Рождеством в этом году приходит надежда, которую наука приносит миру, предлагая безопасные и эффективные вакцины", - сказал он.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 17:26
Ученые перечислили особенности "суперраспространителей" COVID-19
Карантин в Греции был введен с 7 ноября до 30 ноября, он дважды продлевался. В стране действует комендантский час – запрещено передвижение с 21.00 до 05.00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрыты предприятия общественного питания, не работают школы и детсады, вузы. Разрешена работа только продовольственных магазинов. С 7 декабря начали работать небольшие рождественские магазины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
Лента новостейМолния