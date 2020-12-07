https://ria.ru/20201207/lokdaun-1588031122.html

Греция продлила локдаун из-за коронавируса до 7 января

Греция продлила локдаун из-за коронавируса до 7 января

Греция продлила до 7 января локдаун из-за коронавируса - будут закрыты школы, предприятия общественного питания, суды, развлекательные учреждения, горнолыжные... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:58

2020-12-07T14:58

2020-12-07T15:41

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АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Греция продлила до 7 января локдаун из-за коронавируса - будут закрыты школы, предприятия общественного питания, суды, развлекательные учреждения, горнолыжные центры, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.Отменяются спортивные мероприятия, за исключением одобренных комиссией минздрава. К ним относятся чемпионаты Суперлиги в футболе и Basket League в баскетболе. Помимо этого, будет запрещено передвижение между регионами, сохранится комендантский час с запретом на передвижение ночью. Прибывающие в Грецию из-за границы с 18 декабря должны будут проходить десятидневный карантин, сообщил Петсас."Те, кто возвращается в Грецию из-за рубежа, помимо заполнения электронной формы PLF, должны будут представить отрицательный молекулярный тест (ПЦР), сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, пройти экспресс-тест и пройти 10-дневный профилактический карантин, если они въезжают в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года", - сказал он.Что касается открытия церквей, парикмахерских и магазинов розничной торговли, в конце недели будут сделаны новые заявления, сообщил Петсас.Он пояснил решение о продлении карантина сложной эпидемиологической ситуацией."Эпидемиологические данные показывают стабилизацию и небольшое снижение числа случаев инфицирования. Однако темпы снижения медленные и заставляют правительство выбирать возврат к нормальной жизни с более безопасным путем. Наш путь будет медленнее, но стабильное", - сказал представитель правительства."Защиту общественного здоровья и общественной жизни нельзя взвесить ни на каких весах", - добавил Петсас.По его словам, среднее количество инфицированных снизилось до 1609 случаев в сутки, по сравнению с 2352 случаями в период с 5 по 11 ноября, то есть в первую неделю второго карантина, и 2674 случаями в период с 12 по 18 ноября. "Число госпитализированных остается высоким, 4008 человек против 4079 госпитализированных на 20 ноября, при этом среднее количество поступающих в больницы в день уменьшилось до 343 с 447, поступление равно числу выписанных", - сказал он.Петсас выразил надежду, что удастся победить коронавирус в ближайшие месяцы. "Вместе с новым Рождеством в этом году приходит надежда, которую наука приносит миру, предлагая безопасные и эффективные вакцины", - сказал он.Карантин в Греции был введен с 7 ноября до 30 ноября, он дважды продлевался. В стране действует комендантский час – запрещено передвижение с 21.00 до 05.00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрыты предприятия общественного питания, не работают школы и детсады, вузы. Разрешена работа только продовольственных магазинов. С 7 декабря начали работать небольшие рождественские магазины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/koronavirus-1585697565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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