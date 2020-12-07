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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201207/letchik-1588064961.html
Суд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии
Суд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии
Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого террориста, причастного к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:07
2020-12-07T17:07
война в сирии
роман филипов
су-25
следственный комитет россии (ск рф)
сирия
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого террориста, причастного к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.На прошлой неделе суд арестовал троих его подельников.Срок двухмесячного ареста будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия".В феврале 2018 года в Идлибе террористы сбили штурмовик Су-25 майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20180205/1514009271.html
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роман филипов, су-25, следственный комитет россии (ск рф), сирия, происшествия

Суд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии

17:07 07.12.2020
 
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018
На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого террориста, причастного к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении Абделя Саттара Абдула Гафура", - сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе суд арестовал троих его подельников.
Срок двухмесячного ареста будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Российские летчики готовятся к полету на истребителе СУ-30СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.02.2018
5 февраля 2018, 15:30Сказано в эфире
Политолог: российские военные в Сирии показали, что они – героиПогибший пилот сбитого в Сирии Су-25 Роман Филипов представлен к званию Героя России. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов отметил, что российские военнослужащие воюют и погибают как настоящие герои, верные воинскому долгу и присяге.
О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия".
В феврале 2018 года в Идлибе террористы сбили штурмовик Су-25 майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.
Родители и вдова с дочерью Романа Филипова у самолета Су-25СМ имени Героя России майора Романа Филипова - РИА Новости, 1920, 24.03.2018
24 марта 2018, 08:32
Штурмовик Су-25 из Приморья назвали в честь погибшего в Сирии летчика
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Война в СирииРоман ФилиповСу-25Следственный комитет России (СК РФ)СирияПроисшествия
 
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