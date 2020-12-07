Суд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого террориста, причастного к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении Абделя Саттара Абдула Гафура", - сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе суд арестовал троих его подельников.
Срок двухмесячного ареста будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
5 февраля 2018, 15:30Сказано в эфиреПолитолог: российские военные в Сирии показали, что они – героиПогибший пилот сбитого в Сирии Су-25 Роман Филипов представлен к званию Героя России. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов отметил, что российские военнослужащие воюют и погибают как настоящие герои, верные воинскому долгу и присяге.
О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия".
После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.
24 марта 2018, 08:32Штурмовик Су-25 из Приморья назвали в честь погибшего в Сирии летчика
*Террористическая организация, запрещенная в России.