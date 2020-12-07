https://ria.ru/20201207/letchik-1588064961.html

Суд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии

Суд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии

Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого террориста, причастного к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:07

2020-12-07T17:07

2020-12-07T17:07

война в сирии

роман филипов

су-25

следственный комитет россии (ск рф)

сирия

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого террориста, причастного к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.На прошлой неделе суд арестовал троих его подельников.Срок двухмесячного ареста будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия".В феврале 2018 года в Идлибе террористы сбили штурмовик Су-25 майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20180205/1514009271.html

https://ria.ru/20180324/1517176208.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман филипов, су-25, следственный комитет россии (ск рф), сирия, происшествия