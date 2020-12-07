https://ria.ru/20201207/lechenie-1588022158.html

В России 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно

В России 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно

На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 80% больных с новой коронавирусной инфекцией в РФ, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:23

2020-12-07T14:23

2020-12-07T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682304_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_afe6271ebaab0d143c017021fc56776c.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 80% больных с новой коронавирусной инфекцией в РФ, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся около 80% пациентов, получающих терапию, и около 20% находятся на стационарных койках", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Михаил Мурашко заявил, что порядка 216 тысяч пациентов находятся в стационарных учреждениях в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество