В России 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
14:23 07.12.2020 (обновлено: 14:35 07.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 80% больных с новой коронавирусной инфекцией в РФ, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся около 80% пациентов, получающих терапию, и около 20% находятся на стационарных койках", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Михаил Мурашко заявил, что порядка 216 тысяч пациентов находятся в стационарных учреждениях в России.
"В стационарных учреждениях находятся 216 тысяч пациентов, и около 15 тысяч пациентов - это пациенты, находящиеся в стадии диагностики, этиологии возникновения внеболичной пневмонии", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф