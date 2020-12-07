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В России 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
В России 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 80% больных с новой коронавирусной инфекцией в РФ, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:23
2020-12-07T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 80% больных с новой коронавирусной инфекцией в РФ, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся около 80% пациентов, получающих терапию, и около 20% находятся на стационарных койках", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Михаил Мурашко заявил, что порядка 216 тысяч пациентов находятся в стационарных учреждениях в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

В России 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно

14:23 07.12.2020 (обновлено: 14:35 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 80% больных с новой коронавирусной инфекцией в РФ, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся около 80% пациентов, получающих терапию, и около 20% находятся на стационарных койках", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Михаил Мурашко заявил, что порядка 216 тысяч пациентов находятся в стационарных учреждениях в России.
"В стационарных учреждениях находятся 216 тысяч пациентов, и около 15 тысяч пациентов - это пациенты, находящиеся в стадии диагностики, этиологии возникновения внеболичной пневмонии", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
 
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