Лавров оценил придуманный главой дипломатии ЕС термин "астанизация"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит в термине "астанизация" никакого негативного подтекста, и напомнил, что именно договоренности РФ, Турции и Ирана помогли сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования сирийского кризиса.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "астанизация" отношений России и Турции позволила этим странам разделить сферы влияния в Сирии, Ливии и на Кавказе.
"Я не читал блога Жозепа Борреля с термином "астанизация", надеюсь, он именно это имел в виду, а не какие-то другие созвучные выражения. В данном случае, я не усматриваю (в "астанизации" - ред.) какого-то негативного подтекста, по крайней мере, надеюсь, что он не вкладывал негативного звучания в слово, которое он изобрел", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Армении.
Министр напомнил, что "астанинский" формат между РФ, Турцией и Ираном сложился в контексте сирийского кризиса, и пока этот переговорный формат не оформился, "никакого прогресса в политическом урегулировании в Сирии не наблюдалось вообще" - целый год ООН "без астанизации находилась в прострации".
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Лавров отметил, что и сейчас конкретные договоренности, достигнутые в рамках "астанинского" процесса, "определяют магистральные направления сирийского урегулирования, которым следует ООН при поддержке всего мирового сообщества".
"Проецирование этого формата на другие регионы - это дело политологов. Но что касается Южного Кавказа - Россия, Турция и Иран являются непосредственными соседями стран этого региона и, конечно, нам небезразлично, как здесь обстоят дела. Мы свое отношение к происходящему выражаем конкретными делами", - добавил министр.