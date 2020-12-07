https://ria.ru/20201207/lavra-1588047729.html

Путин: на территории Невской лавры есть объекты, которые надо вернуть

Путин: на территории Невской лавры есть объекты, которые надо вернуть

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание министра культуры Ольги Любимовой на необходимость вернуть некоторые объекты на территории Александро-Невской... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:57

2020-12-07T15:57

2020-12-07T15:57

религия и мировоззрение

ольга любимова

новости - религия и мировоззрение

александр невский

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание министра культуры Ольги Любимовой на необходимость вернуть некоторые объекты на территории Александро-Невской лавры.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и поддержать его предложения по развитию этого духовного центра. Кроме того, сообщалось, что Санкт-Петербургская епархия РПЦ рассчитывает вернуть в состав Александро-Невской лавры каменную церковь, в которой размещается филиал Музея городской скульптуры.В ходе встречи с президентом Любимова рассказала главе государства о вопросах сохранения культурного наследия."Александро-Невская лавра. Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя (Александра Невского). Конечно же, очень важно помимо невероятно серьезной работы с церковью по духовной деятельности и по образовательным программам и концертным – реставрация, когда у нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года. Конечно, лавра должна сиять", - сказала министр."Там еще на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", - заметил Путин.Любимова ответила, что в министерстве говорили с патриархом и прорабатывают этот вопрос, "потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок".

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/patriarkh-1585581021.html

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ольга любимова, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь