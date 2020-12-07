https://ria.ru/20201207/kurs-1588014424.html

Официальный курс евро на вторник снизился на 29 копеек

Официальный курс евро на вторник снизился на 29 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,23 копейки - до 89,9695 рубля, курс доллара - на 0,23 копейки, до 74,2506 рубля,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:53

2020-12-07T13:53

2020-12-07T13:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,23 копейки - до 89,9695 рубля, курс доллара - на 0,23 копейки, до 74,2506 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 13,28 копейки, составив 81,3241 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/rubl-1587653816.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика