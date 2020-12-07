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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201207/kurs-1588014424.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 29 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 29 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,23 копейки - до 89,9695 рубля, курс доллара - на 0,23 копейки, до 74,2506 рубля,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:53
2020-12-07T13:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,23 копейки - до 89,9695 рубля, курс доллара - на 0,23 копейки, до 74,2506 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 13,28 копейки, составив 81,3241 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на 29 копеек

13:53 07.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка входит в помещение обменного пункта валют в Москве. 2 ноября 2020 года
Девушка входит в помещение обменного пункта валют в Москве. 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,23 копейки - до 89,9695 рубля, курс доллара - на 0,23 копейки, до 74,2506 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 13,28 копейки, составив 81,3241 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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