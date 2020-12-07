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Официальный курс евро на вторник снизился на 29 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 29 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,23 копейки - до 89,9695 рубля, курс доллара - на 0,23 копейки, до 74,2506 рубля,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:53
2020-12-07T13:53
2020-12-07T13:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,23 копейки - до 89,9695 рубля, курс доллара - на 0,23 копейки, до 74,2506 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 13,28 копейки, составив 81,3241 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика