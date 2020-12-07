https://ria.ru/20201207/kurily-1587979569.html
В Совфеде назвали причисление жителей Курил к уроженцам Японии глупостью
В Совфеде назвали причисление жителей Курил к уроженцам Японии глупостью
Причисление жителей южных Курил к уроженцам Японии – это провокация и глупость, не имеющая практического смысла, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:16
2020-12-07T11:16
2020-12-07T11:16
курильские острова
япония
сша
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Причисление жителей южных Курил к уроженцам Японии – это провокация и глупость, не имеющая практического смысла, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Сахалинской области, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин.Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии - об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте госдепартамента. МИД РФ после этой публикации заявил, что такая позиция госдепа США ставит под сомнение итоги войны и поощряет реваншизм."Я считаю, что нам подобные политические глупости комментировать нечего. Они настолько провокационны и глупы, что чем меньше мы об этом будем говорить, тем будет лучше", - сказал парламентарий.Карасин также отметил, что "никакого практического смысла все это не имеет".
https://ria.ru/20201206/kurily-1587890922.html
https://ria.ru/20201206/satanovskiy-1587907864.html
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курильские острова, япония, сша, спор вокруг статуса курильских островов, в мире