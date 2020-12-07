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https://ria.ru/20201207/kurily-1587979569.html
В Совфеде назвали причисление жителей Курил к уроженцам Японии глупостью
В Совфеде назвали причисление жителей Курил к уроженцам Японии глупостью
Причисление жителей южных Курил к уроженцам Японии – это провокация и глупость, не имеющая практического смысла, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:16
2020-12-07T11:16
курильские острова
япония
сша
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Причисление жителей южных Курил к уроженцам Японии – это провокация и глупость, не имеющая практического смысла, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Сахалинской области, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин.Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии - об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте госдепартамента. МИД РФ после этой публикации заявил, что такая позиция госдепа США ставит под сомнение итоги войны и поощряет реваншизм."Я считаю, что нам подобные политические глупости комментировать нечего. Они настолько провокационны и глупы, что чем меньше мы об этом будем говорить, тем будет лучше", - сказал парламентарий.Карасин также отметил, что "никакого практического смысла все это не имеет".
https://ria.ru/20201206/kurily-1587890922.html
https://ria.ru/20201206/satanovskiy-1587907864.html
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курильские острова, япония, сша, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

В Совфеде назвали причисление жителей Курил к уроженцам Японии глупостью

11:16 07.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Причисление жителей южных Курил к уроженцам Японии – это провокация и глупость, не имеющая практического смысла, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Сахалинской области, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии - об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте госдепартамента. МИД РФ после этой публикации заявил, что такая позиция госдепа США ставит под сомнение итоги войны и поощряет реваншизм.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 13:23
МИД счел позицию США по Южным Курилам поощрением реваншизма
"Я считаю, что нам подобные политические глупости комментировать нечего. Они настолько провокационны и глупы, что чем меньше мы об этом будем говорить, тем будет лучше", - сказал парламентарий.
Карасин также отметил, что "никакого практического смысла все это не имеет".
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 16:26
Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
 
Курильские островаЯпонияСШАСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
 
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