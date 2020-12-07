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Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой
Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой и аварий в водопроводных сетях. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:35
2020-12-07T10:35
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой и аварий в водопроводных сетях.Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Аксенов также поручил не допускать срыва подвоза воды населению.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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днепр (город), сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, евпатория, общество

Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой

10:35 07.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистерна
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистерна - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой и аварий в водопроводных сетях.
Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
Рабочий во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Вернуть запасы. Кабмин разъяснил, когда в Крыму устранят дефицит с водой
"Мобилизацию, особенно на период, пока у нас отсутствуют осадки, провести необходимо. Количество бригад должно соответствовать требованию времени. Задержек, связанных с отсутствием рабочих рук, быть не должно", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
Аксенов также поручил не допускать срыва подвоза воды населению.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
Днепр (город)Сергей Аксенов (политик)Михаил МишустинБелогорскЕвпаторияОбщество
 
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