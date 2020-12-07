https://ria.ru/20201207/krym-1587971647.html

Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой

Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой и аварий в водопроводных сетях. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:35

2020-12-07T10:35

2020-12-07T10:35

днепр (город)

сергей аксенов (политик)

михаил мишустин

белогорск

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил мобилизовать силы по устранению проблем с водой и аварий в водопроводных сетях.Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Аксенов также поручил не допускать срыва подвоза воды населению.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/krym-1586668242.html

днепр (город)

белогорск

евпатория

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днепр (город), сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, евпатория, общество