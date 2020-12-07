https://ria.ru/20201207/krushenie-1588040753.html

"Ростех" прокомментировал иск родственников погибших при крушении SSJ-100

"Ростех" прокомментировал иск родственников погибших при крушении SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в "Шереметьево" в мае прошлого года, был сертифицирован по всем правилам, в том числе международным, а из... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:34

2020-12-07T15:34

2020-12-07T15:48

sukhoi superjet 100 (ssj100)

sukhoi superjet

ростех

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в "Шереметьево" в мае прошлого года, был сертифицирован по всем правилам, в том числе международным, а из предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) понятно, что к ЧП привели существенные проблемы с техникой пилотирования, заявил Ростех.Так в компании прокомментировали информацию о подаче иска родственниками погибших против зарубежных производителей оборудования для самолёта.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что родственники погибших при крушения SSJ100 в "Шереметьево" подали в суд Парижа иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Ответчиками по делу являются семь иностранных компаний, производивших оборудование для самолета (пять французских, немецкая и американская), а также "Аэрофлот" как эксплуатант судна. Как считают представители истцов, самолет не соответствовал нормам летной годности по молниезащите и именно поэтому, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку."Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным. Самолет SSJ100 эксплуатируется в российских и зарубежных авиакомпаниях больше 10 лет. География полетов SSJ100 – от северной Якутии до тропической Мексики. За время активной эксплуатации самолет неоднократно подвергался воздействию различных климатических и атмосферных явлений, включая разряды молний и многочисленные посадки в сложных условиях. Ничего подобного аварии в "Шереметьево" с самолетом не случалось", - говорится в сообщении."Из предварительного отчета МАК понятно, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования. Очевидно, что каким бы ни был надежным самолёт, если на нем совершать многократные кульбиты по взлётной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат. Это как если купить хорошую машину, разогнать и въехать в бетонную стену на максимальной скорости, а потом предъявить иск производителю по поводу ее надежности", - добавляет Ростех.Госкорпорация отметила, что сейчас есть попытки проводить аналогию с другой аварией, которая произошла в Якутии."Но надо помнить, что та посадка также совершалась с грубейшими нарушениями: экипаж получил неверные данные о состоянии полосы, самолет садился на гололед и налетел на бетонный обледеневший бруствер реконструируемой части полосы высотой 40 сантиметров. При том, что допустимый перепад между плитами составляет до 2,5 сантиметра. Еще раз подчеркнем, оба случая, о которых идет речь, примеры грубейших нарушений эксплуатации самолета", - говорится в сообщении.Самолет SSJ 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

https://ria.ru/20200505/1570992254.html

https://ria.ru/20200528/1572127967.html

https://ria.ru/20200415/1570078946.html

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sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, ростех, шереметьево (аэропорт), происшествия