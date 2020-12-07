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"Ростех" прокомментировал иск родственников погибших при крушении SSJ-100
"Ростех" прокомментировал иск родственников погибших при крушении SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в "Шереметьево" в мае прошлого года, был сертифицирован по всем правилам, в том числе международным, а из... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:34
2020-12-07T15:48
sukhoi superjet 100 (ssj100)
sukhoi superjet
ростех
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в "Шереметьево" в мае прошлого года, был сертифицирован по всем правилам, в том числе международным, а из предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) понятно, что к ЧП привели существенные проблемы с техникой пилотирования, заявил Ростех.Так в компании прокомментировали информацию о подаче иска родственниками погибших против зарубежных производителей оборудования для самолёта.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что родственники погибших при крушения SSJ100 в "Шереметьево" подали в суд Парижа иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Ответчиками по делу являются семь иностранных компаний, производивших оборудование для самолета (пять французских, немецкая и американская), а также "Аэрофлот" как эксплуатант судна. Как считают представители истцов, самолет не соответствовал нормам летной годности по молниезащите и именно поэтому, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку."Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным. Самолет SSJ100 эксплуатируется в российских и зарубежных авиакомпаниях больше 10 лет. География полетов SSJ100 – от северной Якутии до тропической Мексики. За время активной эксплуатации самолет неоднократно подвергался воздействию различных климатических и атмосферных явлений, включая разряды молний и многочисленные посадки в сложных условиях. Ничего подобного аварии в "Шереметьево" с самолетом не случалось", - говорится в сообщении."Из предварительного отчета МАК понятно, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования. Очевидно, что каким бы ни был надежным самолёт, если на нем совершать многократные кульбиты по взлётной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат. Это как если купить хорошую машину, разогнать и въехать в бетонную стену на максимальной скорости, а потом предъявить иск производителю по поводу ее надежности", - добавляет Ростех.Госкорпорация отметила, что сейчас есть попытки проводить аналогию с другой аварией, которая произошла в Якутии."Но надо помнить, что та посадка также совершалась с грубейшими нарушениями: экипаж получил неверные данные о состоянии полосы, самолет садился на гололед и налетел на бетонный обледеневший бруствер реконструируемой части полосы высотой 40 сантиметров. При том, что допустимый перепад между плитами составляет до 2,5 сантиметра. Еще раз подчеркнем, оба случая, о которых идет речь, примеры грубейших нарушений эксплуатации самолета", - говорится в сообщении.Самолет SSJ 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
https://ria.ru/20200505/1570992254.html
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sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, ростех, шереметьево (аэропорт), происшествия

"Ростех" прокомментировал иск родственников погибших при крушении SSJ-100

15:34 07.12.2020 (обновлено: 15:48 07.12.2020)
 
© СК РФОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в "Шереметьево" в мае прошлого года, был сертифицирован по всем правилам, в том числе международным, а из предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) понятно, что к ЧП привели существенные проблемы с техникой пилотирования, заявил Ростех.
Так в компании прокомментировали информацию о подаче иска родственниками погибших против зарубежных производителей оборудования для самолёта.
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
5 мая, 16:07
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что родственники погибших при крушения SSJ100 в "Шереметьево" подали в суд Парижа иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Ответчиками по делу являются семь иностранных компаний, производивших оборудование для самолета (пять французских, немецкая и американская), а также "Аэрофлот" как эксплуатант судна. Как считают представители истцов, самолет не соответствовал нормам летной годности по молниезащите и именно поэтому, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку.
"Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным. Самолет SSJ100 эксплуатируется в российских и зарубежных авиакомпаниях больше 10 лет. География полетов SSJ100 – от северной Якутии до тропической Мексики. За время активной эксплуатации самолет неоднократно подвергался воздействию различных климатических и атмосферных явлений, включая разряды молний и многочисленные посадки в сложных условиях. Ничего подобного аварии в "Шереметьево" с самолетом не случалось", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 28.05.2020
28 мая, 16:07
Производитель сообщил подробности экстренной посадки SSJ100 в Шереметьево
"Из предварительного отчета МАК понятно, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования. Очевидно, что каким бы ни был надежным самолёт, если на нем совершать многократные кульбиты по взлётной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат. Это как если купить хорошую машину, разогнать и въехать в бетонную стену на максимальной скорости, а потом предъявить иск производителю по поводу ее надежности", - добавляет Ростех.
Госкорпорация отметила, что сейчас есть попытки проводить аналогию с другой аварией, которая произошла в Якутии.
"Но надо помнить, что та посадка также совершалась с грубейшими нарушениями: экипаж получил неверные данные о состоянии полосы, самолет садился на гололед и налетел на бетонный обледеневший бруствер реконструируемой части полосы высотой 40 сантиметров. При том, что допустимый перепад между плитами составляет до 2,5 сантиметра. Еще раз подчеркнем, оба случая, о которых идет речь, примеры грубейших нарушений эксплуатации самолета", - говорится в сообщении.
Самолет SSJ 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
Трагедия в Шереметьево: Следком опубликовал новые кадры - РИА Новости, 1920, 15.04.2020
15 апреля, 14:07
СК опубликовал видео крушения SSJ100 в Шереметьево
 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Sukhoi SuperjetРостехШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
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