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Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ

Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ

Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:53

2020-12-07T20:53

2020-12-07T23:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Правила работы детских учреждений в условиях COVID-19 Роспотребнадзор подготовил в июле. Так, согласно документу, запрещены массовые мероприятия с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.Школы должны выстроить свою работу так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом нужно закрепить свой кабинет. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)