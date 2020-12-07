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Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ
Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ
Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:53
2020-12-07T23:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Правила работы детских учреждений в условиях COVID-19 Роспотребнадзор подготовил в июле. Так, согласно документу, запрещены массовые мероприятия с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.Школы должны выстроить свою работу так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом нужно закрепить свой кабинет. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ

20:53 07.12.2020 (обновлено: 23:03 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Правила работы детских учреждений в условиях COVID-19 Роспотребнадзор подготовил в июле. Так, согласно документу, запрещены массовые мероприятия с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.
Школы должны выстроить свою работу так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом нужно закрепить свой кабинет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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