https://ria.ru/20201207/kovid-1588106358.html
Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ
Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ
Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:53
2020-12-07T20:53
2020-12-07T23:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297745_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_dbeeac70841e32e85a8c90f65e939ada.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Правила работы детских учреждений в условиях COVID-19 Роспотребнадзор подготовил в июле. Так, согласно документу, запрещены массовые мероприятия с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.Школы должны выстроить свою работу так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом нужно закрепить свой кабинет. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc38439c7eb87b64b5097bc2b6b5ffbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)