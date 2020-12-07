https://ria.ru/20201207/kovid-1588028571.html

Россия продолжит безвозмездно помогать Армении в борьбе с COVID-19

Россия продолжит безвозмездно помогать Армении в борьбе с COVID-19

Российская сторона продолжит на безвозмездной основе предоставлять Армении помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:46

2020-12-07T14:46

2020-12-07T15:00

ереван

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

армения

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская сторона продолжит на безвозмездной основе предоставлять Армении помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой."Говорили, конечно, о задачах противодействия коронавирусу", - сказал российский министр.По его словам, Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.

ереван

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ереван, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, армения, в мире