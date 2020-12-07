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Россия продолжит безвозмездно помогать Армении в борьбе с COVID-19
Россия продолжит безвозмездно помогать Армении в борьбе с COVID-19
Российская сторона продолжит на безвозмездной основе предоставлять Армении помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:46
2020-12-07T15:00
ереван
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская сторона продолжит на безвозмездной основе предоставлять Армении помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой."Говорили, конечно, о задачах противодействия коронавирусу", - сказал российский министр.По его словам, Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.
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ереван, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, армения, в мире

Россия продолжит безвозмездно помогать Армении в борьбе с COVID-19

14:46 07.12.2020 (обновлено: 15:00 07.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудник военной полиции на дежурстве в Армении
Сотрудник военной полиции на дежурстве в Армении - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская сторона продолжит на безвозмездной основе предоставлять Армении помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой.
"Говорили, конечно, о задачах противодействия коронавирусу", - сказал российский министр.
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"В двусторонним формате Россия продолжит поставлять армянским друзьям на безвозмездной основе мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медицинскую технику", - сообщил Лавров.

По его словам, Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.
 
Распространение нового коронавирусаЕреванКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровАрменияВ мире
 
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