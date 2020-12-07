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Россия продолжит безвозмездно помогать Армении в борьбе с COVID-19
Россия продолжит безвозмездно помогать Армении в борьбе с COVID-19
Российская сторона продолжит на безвозмездной основе предоставлять Армении помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:46
2020-12-07T14:46
2020-12-07T15:00
ереван
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская сторона продолжит на безвозмездной основе предоставлять Армении помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой."Говорили, конечно, о задачах противодействия коронавирусу", - сказал российский министр.По его словам, Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.
ереван
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РИА Новости
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ереван, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, армения, в мире