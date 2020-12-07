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Космонавт рассказал о "контрабанде" на МКС
Космонавт рассказал о "контрабанде" на МКС
Председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, как во время работы на МКС дважды получил "контрабанду" РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:28
2020-12-07T15:58
хочу стать космонавтом
российское движение школьников
сергей рязанский
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, как во время работы на МКС дважды получил "контрабанду" в виде красной икры.Космонавт совершил два полета в космос общей продолжительностью 306 суток, четыре раза выходил в открытый космос и провел там в общей сложности больше 27 часов. Во время обеих экспедиций Рязанский отмечал день рождения."Бывают интересные подарки. Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру. На оба дня рождения я получил по банке красной икры", — сказал космонавт на презентации книги "Сказки звездного неба" в Музее космонавтики.По его словам, красную икру на МКС не доставляют, хотя традиционно отправляют баночки черной икры.
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российское движение школьников, сергей рязанский, международная космическая станция (мкс)

Космонавт рассказал о "контрабанде" на МКС

13:28 07.12.2020 (обновлено: 15:58 07.12.2020)
 
© Фото : страница Сергея Рязанского во ВКонтактеКосмонавт Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : страница Сергея Рязанского во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, как во время работы на МКС дважды получил "контрабанду" в виде красной икры.
Космонавт совершил два полета в космос общей продолжительностью 306 суток, четыре раза выходил в открытый космос и провел там в общей сложности больше 27 часов. Во время обеих экспедиций Рязанский отмечал день рождения.
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"Бывают интересные подарки. Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру. На оба дня рождения я получил по банке красной икры", — сказал космонавт на презентации книги "Сказки звездного неба" в Музее космонавтики.
По его словам, красную икру на МКС не доставляют, хотя традиционно отправляют баночки черной икры.
 
Хочу стать космонавтомРоссийское движение школьниковСергей РязанскийМеждународная космическая станция (МКС)
 
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