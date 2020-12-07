https://ria.ru/20201207/kosmonavt-1588009685.html

Космонавт рассказал о "контрабанде" на МКС

Космонавт рассказал о "контрабанде" на МКС

Председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, как во время работы на МКС дважды получил "контрабанду" РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:28

2020-12-07T13:28

2020-12-07T15:58

хочу стать космонавтом

российское движение школьников

сергей рязанский

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, как во время работы на МКС дважды получил "контрабанду" в виде красной икры.Космонавт совершил два полета в космос общей продолжительностью 306 суток, четыре раза выходил в открытый космос и провел там в общей сложности больше 27 часов. Во время обеих экспедиций Рязанский отмечал день рождения."Бывают интересные подарки. Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру. На оба дня рождения я получил по банке красной икры", — сказал космонавт на презентации книги "Сказки звездного неба" в Музее космонавтики.По его словам, красную икру на МКС не доставляют, хотя традиционно отправляют баночки черной икры.

https://ria.ru/20201125/5-100-1586105612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское движение школьников, сергей рязанский, международная космическая станция (мкс)