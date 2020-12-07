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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588095681.html
Турция обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19
Турция обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 137, умерли 203 человека, это наибольший показатель с начала пандемии,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:52
2020-12-07T19:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
стамбул
в мире
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АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 137, умерли 203 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки."Сегодня выявлено 32 137 новых случаев COVID-19. Умерли 203 больных, с начала пандемии - 15 103. В тяжелом состоянии находятся 5836 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, турция, стамбул, в мире

Турция обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19

19:52 07.12.2020 (обновлено: 19:53 07.12.2020)
 
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 137, умерли 203 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
"Сегодня выявлено 32 137 новых случаев COVID-19. Умерли 203 больных, с начала пандемии - 15 103. В тяжелом состоянии находятся 5836 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияСтамбулВ мире
 
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