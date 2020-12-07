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Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 14,7 тысячи
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 14,7 тысячи
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 14 718, умерли 189 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:29
2020-12-07T19:29
2020-12-07T19:29
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ЛОНДОН, 7 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 14 718, умерли 189 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 17 272 человек, скончался 231 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 737 960 человек, умерли 61 434 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире