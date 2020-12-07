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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588087390.html
Беглов рассказал о количестве мест в COVID-больницах в Петербурге
Беглов рассказал о количестве мест в COVID-больницах в Петербурге
Мест для пациентов с тяжелой формой коронавируса в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить возможность массовых РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:57
2020-12-07T18:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Мест для пациентов с тяжелой формой коронавируса в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить возможность массовых скоплений людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов."В этом году и для нас, и для всех красивейших городов мира праздники будут непростыми. В Петербурге больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, врачи – на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом", - сказал губернатор в эфире "Радио России-Петербург"."До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - заявил Беглов.По его словам, чтобы избежать такого сценария, необходимо, в частности, исключить "массовые скопления людей в помещениях".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/koronavirus-1588022642.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов рассказал о количестве мест в COVID-больницах в Петербурге

18:57 07.12.2020
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Мест для пациентов с тяжелой формой коронавируса в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить возможность массовых скоплений людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"В этом году и для нас, и для всех красивейших городов мира праздники будут непростыми. В Петербурге больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, врачи – на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом", - сказал губернатор в эфире "Радио России-Петербург".
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Дополняется
Власти отметили напряженную ситуацию с коронавирусом в России
"До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - заявил Беглов.
По его словам, чтобы избежать такого сценария, необходимо, в частности, исключить "массовые скопления людей в помещениях".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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