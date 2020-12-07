https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588087390.html

Беглов рассказал о количестве мест в COVID-больницах в Петербурге

Беглов рассказал о количестве мест в COVID-больницах в Петербурге

Мест для пациентов с тяжелой формой коронавируса в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить возможность массовых РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:57

2020-12-07T18:57

2020-12-07T18:57

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коронавирусы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Мест для пациентов с тяжелой формой коронавируса в специализированных стационарах Петербурга хватит до конца года, но если не предотвратить возможность массовых скоплений людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов."В этом году и для нас, и для всех красивейших городов мира праздники будут непростыми. В Петербурге больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, врачи – на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом", - сказал губернатор в эфире "Радио России-Петербург"."До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - заявил Беглов.По его словам, чтобы избежать такого сценария, необходимо, в частности, исключить "массовые скопления людей в помещениях".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/koronavirus-1588022642.html

https://ria.ru/20201203/basta-1587485975.html

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