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Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19
Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19
Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:36
2020-12-07T17:40
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МАДРИД, 7 дек – РИА Новости. Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой, сообщил директор зоопарка Жули Маури."Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19", - рассказал Маури в эфире барселонского телеканала Betevé.Случаи коронавируса были выявлены во время плановой проверки, во время которой животным сделали серологический тест и тест на антитела. По словам директора, симптомы проявились в том, что львы "чихали и кашляли". "Для них это было как насморк", - рассказал Маури, добавив, что сейчас все они здоровы.Вирус от львов к человеку не передался, по словам директора зоопарка, "для этого необходим очень тесный контакт". Другие животные не болели.Предположительно львы могли заразиться от одного из сотрудников.Это второй известный случай заражения коронавирусом животных в Испании. В мае COVID-19 выявили у кота, также в Каталонии. Его пришлось усыпить.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус covid-19, каталония, барселона (город), испания, в мире

Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19

17:36 07.12.2020 (обновлено: 17:40 07.12.2020)
 
© DepositphotosЛьвица в зоопарке Барселоны
Львица в зоопарке Барселоны - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Depositphotos
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МАДРИД, 7 дек – РИА Новости. Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой, сообщил директор зоопарка Жули Маури.
"Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19", - рассказал Маури в эфире барселонского телеканала Betevé.
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Случаи коронавируса были выявлены во время плановой проверки, во время которой животным сделали серологический тест и тест на антитела. По словам директора, симптомы проявились в том, что львы "чихали и кашляли". "Для них это было как насморк", - рассказал Маури, добавив, что сейчас все они здоровы.
Вирус от львов к человеку не передался, по словам директора зоопарка, "для этого необходим очень тесный контакт". Другие животные не болели.
Предположительно львы могли заразиться от одного из сотрудников.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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