https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588071490.html

Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19

Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19

Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:36

2020-12-07T17:36

2020-12-07T17:40

туризм

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

каталония

барселона (город)

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588070206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c2f821c094aa372754b1bc86d6e3a8d.jpg

МАДРИД, 7 дек – РИА Новости. Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой, сообщил директор зоопарка Жули Маури."Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19", - рассказал Маури в эфире барселонского телеканала Betevé.Случаи коронавируса были выявлены во время плановой проверки, во время которой животным сделали серологический тест и тест на антитела. По словам директора, симптомы проявились в том, что львы "чихали и кашляли". "Для них это было как насморк", - рассказал Маури, добавив, что сейчас все они здоровы.Вирус от львов к человеку не передался, по словам директора зоопарка, "для этого необходим очень тесный контакт". Другие животные не болели.Предположительно львы могли заразиться от одного из сотрудников.Это второй известный случай заражения коронавирусом животных в Испании. В мае COVID-19 выявили у кота, также в Каталонии. Его пришлось усыпить.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586798044.html

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586365555.html

https://ria.ru/20201117/risk-1585006504.html

каталония

барселона (город)

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус covid-19, каталония, барселона (город), испания, в мире