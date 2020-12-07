https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588028067.html

Попова призвала регионы жестко контролировать соблюдение мер по COVID-19

Попова призвала регионы жестко контролировать соблюдение мер по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:45

2020-12-07T14:45

2020-12-07T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом."Тем, кому не удалось снизить заболеваемость до стабильных цифр сегодня, имеют самые высокие показатели. И именно там жесткие требования, как впрочем и во всех других регионах, и жесткий контроль за их соблюдением... только так можно сохранить тенденцию к стабилизации и снижению заболеваемости, которые есть в ряде регионов РФ сегодня", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество