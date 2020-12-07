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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588027944.html
Мурашко заявил, что не предлагал ввести ограничения из-за коронавируса
Мурашко заявил, что не предлагал ввести ограничения из-за коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что не предлагал введения ограничений на передвижение между регионами России из-за коронавируса. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:44
2020-12-07T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что не предлагал введения ограничений на передвижение между регионами России из-за коронавируса."Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами. Ряд публикаций в СМИ неверно выдернули из контекста выступления фразу. Обсуждались в целом вопросы, какие (меры) используются для управления инфекционными различными заболеваниями", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Ранее сообщалось, что Мурашко заявил о необходимости рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения граждан между субъектами РФ, а также и внутри них на фоне второй волны коронавируса. Затем помощник министра Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав не предлагал введения дополнительных ограничений на передвижение россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588011397.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко заявил, что не предлагал ввести ограничения из-за коронавируса

14:44 07.12.2020 (обновлено: 14:51 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что не предлагал введения ограничений на передвижение между регионами России из-за коронавируса.
"Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами. Ряд публикаций в СМИ неверно выдернули из контекста выступления фразу. Обсуждались в целом вопросы, какие (меры) используются для управления инфекционными различными заболеваниями", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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Ранее сообщалось, что Мурашко заявил о необходимости рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения граждан между субъектами РФ, а также и внутри них на фоне второй волны коронавируса. Затем помощник министра Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав не предлагал введения дополнительных ограничений на передвижение россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
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